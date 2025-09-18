ASV konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka slepkavībā aizdomās turētajam ir izvirzītas apsūdzības par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos.
22 gadus vecajam apsūdzētajam Taileram Robinsonam tiek pieprasīts nāvessods, otrdien paziņoja prokurors Džefs Grejs Jūtas štatā. Grejs nolasīja pavisam septiņas apsūdzības, tostarp par tiesvedības traucēšanu un liecinieku ietekmēšanu. Prokurors uzskatīja par vainu pastiprinošiem apstākļiem to, ka Robinsons uzbruka Kērkam viņa politisko paziņojumu dēļ un izdarīja noziegumu, apzinoties, ka tuvumā ir bērni, kas var to redzēt. Grejs arī atsaucās uz Robinsonu inkriminējošiem pierādījumiem, tostarp DNS pēdām uz slepkavības ieroča un novērošanas videoierakstu analīzi. Jūtas štats paredz iespējamu nāvessodu par vissmagākajiem noziegumiem. ASV prezidents Donalds Tramps jau ir izteicies, ka viņš atbalsta nāvessoda piemērošanu šajā lietā.
