Eiropas Komisija (EK) ierosinājusi sankcijas pret Izraēlu, tostarp vairāku tirdzniecības priekšrocību apturēšanu, kas attiektos uz aptuveni trešdaļu no Izraēlas precēm, kuras tā eksportē uz Eiropas Savienību (ES), trešdien paziņoja ES augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
"Mēs visi esam vienisprātis, ka situācija Gazā turpina virzīties nepareizā virzienā. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai spiestu Izraēlas valdību mainīt kursu," sacīja Kallasa. "Vēlos skaidri pateikt, ka mērķis nav sodīt Izraēlu. Mērķis ir uzlabot humāno situāciju Gazā." "Tirdzniecības priekšrocību apturēšana un sankciju noteikšana ekstrēmistiem ministriem, vardarbīgiem kolonistiem un "Hamās" locekļiem būtu spēcīgs signāls no Eiropas Savienības: šis karš ir jāizbeidz, ciešanām ir jābeidzas, un ķīlnieki ir jāatbrīvo," viņa pavēstīja. ES iekšējā pārskatā bija secināts, ka Izraēlas rīcība pārkāpj ES un Izraēlas nolīgumu, kas uzliek par pienākumu abām pusēm ievērot cilvēktiesības. Tomēr nav skaidrs, vai priekšlikums var gūt vajadzīgo atbalstu ES 27 dalībvalstu vidū. Tirdzniecības priekšrocību apturēšana Izraēlai būtu jāapstiprina 15 dalībvalstīm, kas kopā pārstāv vismaz 65% no ES kopējā iedzīvotāju skaita. EK paziņoja, ka tā nekavējoties rīkosies pati, iesaldējot aptuveni 20 miljonus eiro divpusējā atbalsta Izraēlai. Šis solis neattieksies uz līdzekļiem, kas paredzēti, lai palīdzētu pilsoniskās sabiedrības grupām un Izraēlas holokausta memoriālam "Yad Vashem".
