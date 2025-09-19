ASV telekanāls ABC, kas pieder kompānijai "Disney", uz nenoteiktu laiku nolēmis atcelt amerikāņu komiķa Džimija Kimela vadīto vakara sarunu šovu "Jimmy Kimmel Live!", kas šajā izklaides jomā bija viens no iecienītākajiem.
Šādu lēmumu raidorganizācija pieņēma pēc tam, kad Kimels, kurš sarunu šovu ABC ēterā vadīja kopš 2003. gada, monologā pirmdienas vakarā bija mēģinājis sasaistīt ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītājus – "Make America Great Again" (Padarīt Ameriku atkal diženu) nometni – ar pagājušajā nedēļā nogalinātā konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavu Taileru Robinsonu.
Slepkavas piederības jautājums
"MAGA izmisīgi cenšas raksturot šo puisi, kurš nogalināja Čārliju Kērku, tā, it kā viņš nebūtu viens no viņiem, un dara visu iespējamo, lai no tā gūtu politisku labumu," paziņoja Kimels, izsmejot arī Trampu un apšaubot viņa sēru patiesumu. Kritikas krustugunīs nonāca Kimela paustā doma, ka Kērka slepkava ir bijis Trampa atbalstītājs. Līdz šim noskaidrotā informācija liecina, kas tā tomēr nav. Lai arī Robinsons, kuram jau izvirzītas apsūdzības par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, uzauga konservatīvā ģimenē, tomēr pēdējā laikā viņš esot pievērsies "kreisai ideoloģijai", pavēstījušas varasiestādes. Aizdomās turētā vecāki esot atklājuši izmeklētājiem, ka viņu dēls pēdējā gada laikā pievērsies kreisai politikai un LGBT kopienas tiesībām. Izskanējis, ka Robinsons esot bijis attiecībās ar transpersonu un uzbrukuma veicējam nepaticis Kērka paustais "naids".
Kopš Kērka slepkavības ASV novērojamas kampaņas, kurās darba devēji aicināti atlaist darbiniekus, kuri kritiski izteikušies par Kērku, un Kimels uzskatāms par līdz šim ievērojamāko šādas kampaņas upuri.
Regulatora iesaiste
Pēc Kimela pirmdienas vakara šova komiķa virzienā raidīti pārmetumi, tomēr īpaši liela nozīme varētu būt bijusi tieši Federālās komunikāciju komisijas (FCC) priekšsēdētāja Brendana Kāra teiktajam. Regulatora vadītājs trešdien intervijā konservatīvajam komentētājam Benijam Džonsonam paziņoja, ka Kimela izteikumi bijuši "slimākā iespējamā rīcība". Kārs, kuru amatam izvirzīja Tramps, lika saprast, ka FCC var anulēt ABC filiāļu licences, lai tā izdarītu spiedienu uz "Disney" un uzņēmums sodītu Kimelu. Savukārt intervijā telekanālam "Fox" Kārs trešdien neslēpa, ka raidorganizācijas turpmāk varētu saskarties ar lielāku regulatora spiedienu un šīm kompānijām būs jāņem vērā "sabiedrības intereses". "Raidorganizācijas, kurām tas nepatīk, var atdot savas licences FCC," piebilda Kārs. Drīz pēc FCC vadītāja izteikumiem mediju kompānija "Nexstar", kurai pieder vai tā pārvalda 32 ABC filiāles visā ASV teritorijā, paziņoja, ka savās stacijās Kimela šovu nerādīs, par iemeslu minot tieši komiķa izteikumus. Drīz pēc tam arī ABC paziņoja par šova atcelšanu uz nenoteiktu laiku, iemeslu atklāti gan nepasakot. Arī konservatīvi noskaņotā reģionālo staciju grupa "Sinclair", kurai pieder 28 ABC filiāles, paziņojusi, ka pārtrauc Kimela šova izrādīšanu.
Regulatora gatavību ietekmēt mediju saturu nosodījusi pašas FCC komisāre Anna Gomesa, kura amatā tika apstiprināta bijušā prezidenta Džo Baidena laikā un no trim cilvēkiem FCC vadībā vienīgā tur nonāca demokrātu administrācijas laikā. Viņa intervijā telekanālam CNN norādīja, ka ASV Konstitūcijas pirmais labojums, kas paredz vārda un preses brīvību, "liedz FCC teikt raidorganizācijām, kas tām būtu jāraida". "Tas rada bīstamu jaunu precedentu, un kompānijām ir stingri jāiestājas pret jebkādiem centieniem atņemt pirmā labojuma brīvības," piebilda Gomesa.
Biznesa intereses
Apskatnieki vērsuši uzmanību uz iesaistīto pušu atkarību no federālā regulatora. "Nexstar" pašlaik par 6,2 miljardiem dolāru grasās iegādāties konkurējošo staciju tīklu "Tegna", un šāda darījuma pabeigšanai ir vajadzīga FCC piekrišana. Savukārt "Disney" īpašumā esošais sporta kanāls ESPN plāno pirkt amerikāņu futbola kanālu "NFL Network". Arī šim darījumam jāgūst regulatora piekrišana.
Abām kompānijām Kimela šova atjaunošana varētu apdraudēt iecerēto darījumu pabeigšanu.
ASV telekanāli jau iepriekš ir izrādījuši gatavību piekāpties Trampam, atgādina ASV mediji. Tramps pēdējā laikā ir tiesājies gan pret ABC, gan arī CBS. Abos gadījumos šie telekanāli piekrituši izlīgumam un šķīrušies no miljoniem dolāru, nemaz nemēģinot panākt uzvaru tiesā. Apskatnieki vērš uzmanību uz šo mediju atkarību no Trampa administrācijas. CBS gadījumā uzmanības centrā bija kanāla māteskompānijas "Paramount" vēlme apvienoties ar uzņēmumu "Skydance". FCC apstiprinājums šim darījumam tika saņemts pēc tam, kad CBS jūlijā paziņoja, ka no nākamā gada tiks atcelts komiķa Stīvena Kolbēra vadītais sarunu šovs. CBS šo lēmumu skaidroja ar finansiāliem apsvērumiem, bet kritiķi notikušajā saskatīja Trampa administrācijas ietekmi. Pēc CBS paziņojuma par Kolbēra šova pārtraukšanu Tramps komentēja, ka "nākamais būs vēl mazāk talantīgais Džimijs Kimels". Arī tagad ASV prezidents komentējis populārā šova atcelšanu. "Apsveicu ABC par drosmi beidzot izdarīt to, ko vajadzēja darīt," platformā "Truth Social" trešdien rakstīja prezidents. Tramps arī piebilda, ka tagad "palikuši" vēl tikai Džimijs Falons un Sets Maierss, kuri vada šovus telekanālā NBC. Tramps lika saprast, ka vēlētos, lai bez darba paliek arī šie komiķi.
