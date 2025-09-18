Šā gada pirmais pusgads mēbeļu ražošanas nozarē bijis dažāds: daļa ražotāju atgriezušies pie stabilas noslodzes, citi turpina strādāt zem potenciāla, atzīst Mēbeļu ražotāju asociācijas Latvijā izpilddirektore Ieva Erele.
Tomēr kopējais noskaņojums esot piesardzīgi optimistisks – rudens mēneši solās būt aktīvāki, taču ar izteiktu cenu un izmaksu spriedzi.
Izmaksu un cenu svārstības
I. Erele stāsta, ka Latvijas mēbeļu tirgū turpina sarukt piegādes termiņi, arī klientu pasūtījumi nākot nevienmērīgi. Dažiem uzņēmumiem pasūtījumu portfelis pilns līdz pat nākamā gada pavasarim, savukārt citiem jau pasen tāmēti pieprasījumi sokas ļoti gausi.
Liela problēma kā ierasti ir cenu svārstības. "Neapdarinātu kokskaidu plātņu segmentos atsevišķos darījumos fiksēts cenu pieaugums ceturtdaļas līdz trešdaļas apmērā, un pastāv risks, ka poliuretāna cenas un pieejamība svārstīsies. Gala cenu korekcijas eksportā pārsvarā iespējamas tikai divu līdz trīs procentu apmērā, kamēr iekšējie aprēķini daudzviet prasa uzlikt krietni augstākus procentus, lai reāli nosegtu izmaksu kāpumu. Augstākas kvalitātes izejvielu pieejamība ir ierobežota, savukārt faktorings pēdējā laikā strādā nepilnvērtīgi, kas samazina apgrozāmo līdzekļu elastību. Darba ir daudz, turklāt joprojām izaicinājums ir cilvēkresursi – darbinieku piesaiste un noturēšana, īpaši situācijās, kad jākonkurē ar citu nozaru piedāvājumu."
Disciplīna un kvalitāte
Skatoties uz gada otro pusi, galvenie uzdevumi ir ražošanas jaudu disciplinēta pārvaldība un pasūtījumu portfeļa kvalitātes uzlabošana, uzsver I. Erele. Praktiski tas nozīmējot koncentrēšanos uz rentablākajām produktu līnijām, neērto pozīciju atsijāšanu, elastīgu trīs maiņu darba režīmu, kā arī niansētu cenu politiku ar skaidru vērtības argumentāciju. Izejvielām ieteicami indeksēti piegādes līgumi, piegādātāju diversifikācija un drošības krājumi kritiskajām pozīcijām.
"Kopumā notiek pāreja no amatniecības uz sērijveida ražošanu. Vairāki uzņēmumi strādā trijās maiņās, brīvdienās elastīgi pieslēdzot papildu jaudu.
Investīciju plūsma virzās uz jaunu iekārtu ieviešanu, tostarp ar "Altum" atbalstu, un uz produktivitātes programmām. Tiek ieviesti "lean" piegādes termiņu standarti ar mērķi saražot, sapakot un izsūtīt divdesmit dienās, paplašinās e-komercijas klātbūtne vairākās platformās, arī "Amazon" tirgos. Paralēli tiek attīstīti mākslīgā intelekta risinājumi darba stundu uzskaitei un iekārtu izmantojamības uzlabošanai, lai mazinātu dīkstāves un prognozētu apkopes. Jārēķinās, ka jaunās līnijas prasa iešūpošanos – tehniskās nepilnības, remonti un inženiertīklu sakārtošana patērē ievērojamus resursus," tā I. Erele.
Eksportā joprojām dominē Skandināvija
Kā liecina Zemkopības ministrijas dati, šā gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn Latvijas koka mēbeļu eksports audzis par 4,5%. Koka mēbeles izvestas 98,194 miljonu eiro vērtībā, tostarp uz Dāniju 28,259 miljonu eiro vērtībā, kas ir 28,8% no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 6,5% vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā.
Saistībā ar eksporta tendencēm I. Erele atzīst, ka visvairāk pieprasītas ir sagataves un skandināvu stila izstrādājumi. Tomēr dažādu iemeslu dēļ atsevišķiem ilgtermiņa klientiem apjomi esot sarukuši pat par trešdaļu. "Vācijas virzienā redzama bremzēšanās un asa cenu konkurence, ko pastiprina gan Polijas ražotāju piedāvājums, gan pašu vāciešu spēja noteiktos segmentos ražot lētāk. Francijā atsevišķās nišās vērojamas pārsteidzoši agresīvas cenas, savukārt ASV tirgu vērtējam piesardzīgi muitas tarifu dēļ.
Kopumā Rietumeiropā turpina augt interese par iebūvējamiem un saplākšņa risinājumiem, vienlaikus līgumu slēgšana atsevišķos gadījumos kļūst smagnēja, proti, piegādātājiem tiek uzlikta pilna atbildība par katras valsts normatīvo aktu ievērošanu.
To nozare uzskata par juridiski nesamērīgu. Kopumā saistībā ar tirgiem būtu jāmazina viena reģiona ietekme portfelī, īpaši, ja Skandināvija vai Vācija veido nesamērīgi lielu daļu. Vienlaikus vērts testēt nišas Beļģijā un Francijā un izmantot partneru kanālus piekļuvei Japānas pasūtījumiem," tā uzskata asociācijas vadītāja.
ASV tarifu ietekme uz tirgu
Viņa arī akcentē, ka, tāpat kā jebkuru ar eksportu saistīto biznesu, arī mēbeļu ražotājus ietekmē ASV noteiktie importa tarifi. Neskaidrību vēl daudz, bet zināms, ka tie varētu attiekties ne tikai uz koksni vai metālu, piemēram, mēbeļu furnitūru, bet arī uz gatavajām mēbelēm. Eiropas Mēbeļu industriju konfederācija (EFIC) 28. augustā vērsusies pie Eiropas Komisijas prezidentes, aicinot panākt labvēlīgāku attieksmi nākamajās ES–ASV sarunās, lai mazinātu svārstības eksportētājiem.
Organizācija brīdina, ka vispārīgs 15% tarifs mēbelēm palielinātu izmaksas, radītu ķēžu traucējumus un bremzētu investīcijas, īpaši ņemot vērā, ka ES uz ASV pārsvarā eksportē augstākā segmenta mēbeles.
"ASV ir lielākās mēbeļu importētājas – ap 30% pasaules importa, tātad stratēģiski nozīmīgs noieta tirgus arī Latvijas nišas ražotājiem ar augstāku pievienoto vērtību. Tarifu kāpumi mēbelēm un furnitūrai saasinātu cenu konkurenci šajā nišā. Šobrīd ļoti svarīgi ir vērtēt līgumu cenas ASV pasūtījumiem, jo jebkurš paaugstinājums tieši ietekmēs cenu konkurētspēju, peļņu. Tāpat tuvākajā laikā jāraugās uz ASV Tirdzniecības ministrijas secinājumiem un iespējamās likmes noteikšanu mēbelēm, tāpat jāvēro arī potenciālā tirgus pārdale starp Ķīnu, Vjetnamu un citiem piegādātājiem, kas atspoguļosies cenu un piegādes termiņos ASV. Tādējādi joprojām valdošā neskaidrība ASV un citos tirgos, izejvielu pieejamības svārstības un finansējuma kanālu bremzēšanās būs nozīmīgi faktori, ar ko jārēķinās jau tuvākajā nākotnē," saka I. Erele.
