Apvienotajā Karalistē turpinās ASV prezidenta Donalda Trampa valsts vizīte, kurā viņš ieradies pēc karaļa Čārlza III uzaicinājuma.
Pirmajā valsts vizītē Tramps Apvienoto Karalisti apmeklēja 2019. gadā, kad viņu uzņēma karaliene Elizabete II, bet otrā vizīte uzskatāma par bezprecedenta notikumu, jo šādu pagodinājumu briti nevienam citam Savienoto Valstu prezidentam nav izrādījuši. Šī turklāt ir pavisam tikai ceturtā ASV prezidentu valsts vizīte Apvienotajā Karalistē. 2003. gadā tur viesojās Džordžs Bušs jaunākais, bet 2011. gadā – Baraks Obama. Pārējās ASV prezidentu vizītes raksturojamas kā zemāka statusa viesošanās.
Otrā valsts vizīte
Apskatnieki britu lēmumu Trampu aicināt otrajā valsts vizītē skaidro ar vēlmi saglabāt ASV prezidenta labvēlību ģeopolitiski sarežģītos apstākļos, turklāt ņemot vērā arī paša Baltā nama saimnieka nepastāvību. Vizītes gaitā, domājams, apspriesti gan drošības jautājumi, gan arī abu valstu Trampa otrajā termiņā panāktā tirdzniecības vienošanās. Par to pirms došanās ceļā pavēstīja arī pats Tramps. "Viņi grib redzēt, vai ir iespējams nedaudz pilnveidot tirdzniecības vienošanos," paziņoja ASV prezidents, piebilstot, ka esot gatavs britiem "nedaudz palīdzēt". Galvenais vizītes mērķis tomēr esot apmeklēt "draugu Čārlzu", ar kuru Tramps jau ilgāku laiku ir pazīstams. "Viņš valsti reprezentē ļoti labi, īsts džentlmenis," pauda ASV prezidents.
Tramps ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Apvienotajā Karalistē ieradās otrdienas vakarā un nakti pavadīja ASV vēstnieka rezidencē Londonas pievārtē. Trešdien augstie viesi devās uz Vindzoras pili, kur viņus sagaidīja britu karaliskās ģimenes pārstāvji – Čārlzs III, karaliene Kamilla, Velsas princis Viljamss un princese Katrīna. Bakingemas pilī, kur ierasti būtu jānotiek šādam pasākumam, pašlaik notiek renovācijas darbi. Vindzoras pilī briti bija parūpējušies par vērienīgu sagaidīšanu. Par to gādāja arī 1300 militārpersonu, kas ir lielākā godasardze valsts vizītei Apvienotās Karalistes vēsturē, vēsta raidorganizācija BBC. Trampam par godu Vindzoras pils apkārtnē tika rīkots izbrauciens karietē, kur ASV prezidentu pavadīja Čārlzs III. Trešdienas vakarā valsts vizītes ietvaros tika rīkots svinīgs bankets. Oficiālu uzaicinājumu apmeklēt Apvienoto Karalisti Trampam Baltajā namā februāra beigās pasniedza britu premjers Kīrs Stārmers, ar kuru šodien Trampam ieplānotas sarunas Stārmera lauku rezidencē. Trampa valsts vizītes noslēgums ieplānots šodien. Londonas attiecībās ar Vašingtonu britu karaliskā ģimene lielā mērā kalpo kā maigās varas instruments, tostarp tāpēc, ka Tramps gadu desmitiem ir izrādījis lielu interesi par britu karaļnama dzīvi, norāda BBC. Pats Tramps ir izteicies, ka viņa Skotijā dzimusī māte Mērija Anna Maklauda Trampa esot bijusi liela karaliskās ģimenes atbalstītāja.
Sabiedrību klāt nelaiž
Trampa valsts vizīte ir iezīmīga ar to, ka tā notiek nostatus no britu sabiedrības. Lai arī drošības pasākumi ir ļoti stingri, galvenais lielās norobežošanās iemesls ir vēlme neļaut Trampam ieraudzīt protestētājus. Tie tomēr ir bijuši aktīvi un izdomas bagāti, uz Vindzoras pils torņa projicējot attēlu, kurā redzams Tramps ar cietumā mirušo finansistu Džefriju Epstīnu, kurš bija notiesāts par dzimumnoziegumiem. Britu policija saistībā ar šo protesta akciju aizturējusi četrus cilvēkus. Saistība ar Epstīnu pēdējā laikā ietekmējusi gan britu, gan arī amerikāņu valdību. Tramps pēdējā laikā ir centies norobežoties no savas draudzības ar Epstīnu, savukārt Stārmers šomēnes no amata atbrīvoja britu vēstnieku Vašingtonā Pīteru Mendelsonu, kura draudzība ar negodā kritušo finansistu arī izrādījās dziļāka, nekā iepriekš tika uzskatīts. Epstīna skandālā bijis ierauts arī britu karaļnama pārstāvis princis Endrū, kurš iepriekšējās Trampa valsts vizītes laikā 2019. gadā bija ļoti redzams karaliskās ģimenes pārstāvis, bet šoreiz viņš no jebkādas saskarsmes ar Trampu ir izslēgts. Kritiku Trampa virzienā raidījis Londonas mērs Sadiks Hans, kurš uz sarunām ar ASV prezidentu nav aicināts. Tramps, "iespējams, ir darījis visvairāk, lai uzkurinātu šķeļošās, galēji labējās politikas liesmas visā pasaulē", laikrakstā "The Guardian" ASV prezidenta valsts vizītes priekšvakarā pauda leiboristu politiķis. Ir saprotami iemesli, kas liek "pragmatiski" uzturēt ciešas attiecības ar ASV, tomēr "īpašās attiecības" abu valstu starpā nozīmē arī to, ka "brīžiem jābūt kritiski noskaņotam draugam un jāsaka patiesība", uzsvēra Londonas mērs.
