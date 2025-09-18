Ceturtdien Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrasta drona atlūza, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Policija strādā notikuma vietā, kur patlaban ir norobežota apkārtne. Sākotnējā informācija liecina, ka notikuma vietā apdraudējums nav konstatēts.
Policija pieļauj, ka atlūza izskalota no jūras. Tāpat informētas atbildīgās iestādes un uz notikuma vietu dodas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa.
NBS informē, ka no jūras izskalota drona astes atlūza. NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa veiks atrastā objekta analīzi.
NBS izplatītajā foto redzama daļa no drona ar dzinēju, bet tā asti rotā divi burti kirilicā un vairāki cipari.
Aģentūra LETA sazinājās ar pašvaldības pārstāvi Marlenu Zvaigzne, kura apstiprināja, ka Ventspils novada pašvaldības policijas rīcībā līdz šim brīdim nebija informācijas par novada teritorijā atrastu dronu.