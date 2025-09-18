Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no 18. septembra līdz 8. oktobrim tā tiks slēgta diennakts tumšajā laikā no plkst. 20 vakarā līdz plkst. 7 rītā, informē Aizsardzības ministrija.
Aizsardzības ministrija skaidro, ka ierobežojumi Latvijas gaisa telpā pie Krievijas un Baltkrievijas robežas dod iespēju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pilnvērtīgi kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu un pastiprināti testēt akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas, veikt dronu un pretdronu simulācijas, izvietot un trenēt mobilās kaujas vienības. Izvērtējot riskus, pieņemts lēmums turpināt ierobežojumus tikai diennakts tumšajā laikā, kad ir lielākais apdraudējumu risks.
Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju visu diennnakti ir slēgta no 11. līdz 18. septembrim. Ierobežojumi skar tikai tos lidaparātus, kuri lido līdz sešu kilometru augstumam, bet pārējās lidmašīnas var šķērsot šo zonu.
Lēmums par gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
Saskaņā ar NBS izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visptverošas valsts aizsardzības mācību "Namejs 2025" laikā NBS ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas Austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas NBS pretgaisa aizsardzības vienības. Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas.
Visaptverošās valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025" notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām NBS vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
