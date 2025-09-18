Rīgas apkārtnes novados jauno projektu dzīvokļu darījumu vidējā cena 2025. gada pirmajā pusgadā bija 1779 eiro par kvadrātmetru, kas ir par 11% augstāka nekā 2024. gada otrajā pusgadā, bet, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, dzīvokļu darījumu vidējā cena 2025. gadā bija par 15% augstāka, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.
Jauno projektu segmentā Rīgas apkārtnē cenu pieaugums bija ievērojami lielāks nekā Rīgas mikrorajonos, kur cenas 2025. gadā palielinājās vien par 4%, teikts pārskatā. Rīgas apkārtnes jauno projektu dzīvokļu cenas bija par vidēji 20% zemākas nekā Rīgas mikrorajonos. Jauno projektu dzīvokļu cenu atšķirības starp Rīgu un tās apkārtni samazinās, jo 2024. gadā cenas atšķīrās vidēji par 26%, norāda "Arco Real Estate".
Līdzīgi kā Rīgas mikrorajonos, kur 2025. gada pirmajā pusgadā dzīvokļu darījumu skaits jaunajos projektos pieauga par 36%, arī Rīgas apkārtnes novados dzīvokļu darījumu skaits ievērojami palielinājās. Darījumu skaits salīdzinājumā ar 2024. gada otro pusgadu pieauga par 28%, bet salīdzinājumā ar tā paša gada pirmo pusgadu - par 39%. Salīdzinot ar 2023. gadu, 2025. gadā reģistrēts līdzīgs darījumu skaits.
"Arco Real Estate" informē, ka 2025. gada pirmajā pusē visbiežāk jauno projektu dzīvokļu darījumi reģistrēti Mārupes novadā - 142. Darījumu skaits šajā novadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga - 2024. gada pirmajā pusē tika reģistrēti 77, bet visa gada garumā 180 dzīvokļu darījumi. Šogad, visticamāk, Mārupes novadā būs ievērojami lielāks darījumu skaits, prognozē "Arco Real Estate".
Otrs darījumu ziņā bagātākais novads bija Ropažu novads, kur 2025. gada pirmajā pusgadā tika reģistrēti 94 darījumi, kas ir par 47% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Trešais lielākais dzīvokļu darījumu skaits reģistrēts Ķekavas novadā, kur tas bija līdzīgs kā iepriekšējā gadā. Vismazākais dzīvokļu darījumu skaits jaunajos projektos Rīgas apkārtnē bija Saulkrastu novadā, un arī šajā novadā būtiskas izmaiņas netika novērotas.
Augstākā vidējā dzīvokļu darījumu cena jaunajos projektos 2025. gada pirmajā pusgadā bija Mārupes novadā. Mārupē dzīvokļu cenas 2025. gadā palielinājās vidēji par 13%. Dārgākais dzīvoklis jaunajā projektā 2025.gada pirmajā pusē Rīgas apkārtnē pārdots Mārupes novadā, Piņķos, Salienas ciematā, Turaidas ielā, projektā "Parklife apartamenti" par vairāk nekā 3500 eiro par kvadrātmetru.
"Arco Real Estate" informē, ka 2025. gada pirmajā pusgadā visvairāk darījumu vidējā cena palielinājās Ropažu novadā - par 16%. Turpretī Saulkrastu novadā darījumu vidējā cena šogad būtiski saruka - par 27%. Saulkrastu novadā līdz ar to konstatēta dzīvokļu darījumu zemākā vidējā cena 2025. gadā. Arī Ķekavas novadā vidējā cena nedaudz samazinājās - par 2%.
"Arco Real Estate" pārskatā teikts, ka 2025. gadā Rīgas apkārtnē jauno projektu darījumi visvairāk reģistrēti cenu diapazonā no 1200 līdz 1400 eiro par kvadrātmetru. Šajā cenu kategorijā darījumi visbiežāk notika Ropažu novadā, lielākoties divās vietās - Stopiņu un Ropažu pagastā. Salīdzinoši daudz darījumu reģistrēts arī cenu diapazonā no 1600 līdz 1800 eiro par kvadrātmetru. Lielākā daļa jeb 39% no šiem darījumiem reģistrēti Mārupes novadā.
Analizējot dzīvokļu darījumus pēc istabu skaita dzīvoklī, "Arco Real Estate" secina, ka Rīgas apkārtnē 2025. gadā gandrīz puse no darījumiem notika ar trīsistabu dzīvokļiem (46%). Rīgas apkārtnē populārākie bija trīsistabu dzīvokļi, savukārt gan Rīgas mikrorajonos, gan Rīgas centrā 2024. gadā darījumos dominēja divistabu dzīvokļi. Rīgas apkārtnē vismazāk darījumu notika ar vienistabas dzīvokļiem (3%) un lielas platības (piecas istabas un vairāk) dzīvokļiem (5%).
