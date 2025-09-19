Kairas Ēģiptes muzejā vairs nav atrodama 3000 gadus sena zelta aproce, paziņojusi Ēģiptes Senlietu ministrija.
Aproce, kas datēta ar Ēģiptes 21. dinastijas faraona Amenemopa valdīšanas laiku no 1070. līdz 945. gadam pirms mūsu ēras, pazuda no muzeja restaurācijas laboratorijas, paziņoja ministrija, bet neatklāja, kad aproce redzēta pēdējo reizi. Ēģiptes mediji ziņoja, ka aproces pazušana atklāta pēdējās dienās, veicot inventarizāciju pirms izstādes "Faraonu dārgumi", kas oktobra beigās paredzēta Romā. Ministrija paziņoja, ka sākta iekšēja izmeklēšana un amatpersonas visās Ēģiptes lidostās, ostās un sauszemes robežšķērsošanas punktos brīdinātas, ka aproci var mēģināt izvest no valsts. Kairas Ēģiptes muzejā glabājas vairāk nekā 170 000 artefaktu.
