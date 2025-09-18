Konferencē "Kad bērns gaida bērnu" dažādu jomu speciālisti aktualizēja atbalsta nepieciešamību nepilngadīgām grūtniecēm. Latvijā ik gadu vairākiem desmitiem un pat simtiem skolas vecuma jauniešu pašiem piedzimst bērni, un šī tendence nemainās, vēsta 360TV Ziņas.
Kā liecina statistika, vidēji 100 meitenes līdz 17 gadu vecumam un 309 jaunietes vecuma grupā no 18 līdz 19 gadiem katru gadu kļūst par mātēm. Lai gan pērn kopējais skaits nedaudz samazinājies, pieaudzis abortu skaits, tāpēc situāciju nevar uzskatīt par pozitīvu.
Speciālisti, tostarp bijusī veselības ministre Ingrīda Circene, uzskata, ka galvenais iemesls ir veselības mācības trūkums skolās. Viņa norāda, ka jaunietēm trūkst informācijas par kontracepcijas iespējām, lai gan tās līdz 18 gadu vecumam ir valsts apmaksātas. "Integrētā veidā veselības mācība dažādu zinātnisku citu mācību blokā nedod to rezultātu, ko mums gribētos," viņa uzsver.
Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidente Linda Veidemane norāda, ka valstīs, kurās nepilngadīgo grūtnieču skaits ir mazāks, veselības mācība skolās tiek realizēta ilgtermiņā, nevis sporādiski projektu ietvaros. Turklāt daudzās valstīs jauniešiem ir valsts kompensēta kontracepcija.
Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atjaunot veselības mācību kā patstāvīgu priekšmetu, Latvijas Universitātē top kurss skolotājiem par seksuālo un reproduktīvo veselību.
Kamēr tiek strādāts pie cēloņu novēršanas, liela nozīme ir atbalstam. Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa atzīst, ka jaunietēm, kuras nonākušas šādā situācijā, visvairāk nepieciešama empātija un emocionāls atbalsts. "Mēs redzam, ka lielākā daļa meiteņu tomēr nāk no sociāli nelabvēlīgas vides. Meitenes alkst mīlestību, alkst drošību, alkst sirsnīgu attiecību. Tāpēc nosodījums nedrīkstētu būt nekādā gadījumā," viņa uzsver.
Bērnu slimnīcas fondā darbojas mentoru programma nepilngadīgām grūtniecēm, kas sniedz gan emocionālu, gan praktisku palīdzību. Tiek plānots izdot arī ceļvedi speciālistiem un skaidrojošo vārdnīcu jauniešiem un vecākiem, lai veicinātu izpratni par grūtniecību un bērna dzimšanu.
