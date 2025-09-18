Valdības koalīcijas politiķu starpā domstarpības izraisījis Zemkopības ministrijas rosinājums samazināt galvenās cirtes vecumu virknei koku sugu.
Pret to iebilduši partijas "Progresīvie" pārstāvji. Arī vairākas organizācijas iesniegušas iebildumus par ministrijas virzītajiem grozījumiem Meža likumā.
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) pagājušonedēļ tviterī ierakstīja, ka 19. septembrī aicina partijas "Progresīvie" deputātus un ministrus uz tikšanos Pierīgas mežos, "lai klātienē redzētu mežsaimniecības realitāti, novērtētu kaitēkļu postījumus un diskutētu ar ekspertiem par nozares izaicinājumiem". Zemkopības ministrijas komunikatori, skaidrojot tikšanās mērķi, šonedēļ arī citē Armandu Krauzi: "Zemkopības ministrijas meža politikas mērķis ir ilgtspējīga un sabalansēta mežu apsaimniekošana, nodrošinot gan tautsaimniecības attīstību, gan dabas aizsardzību. Diemžēl publiskajā telpā dzirdami no realitātes atrauti argumenti, kas bieži neatspoguļo patieso situāciju mežā."
Partija "Progresīvie" uz aicinājumu atbildējusi, ka zemkopības ministram jātiekas ar nevaldības organizācijām, kuras neapmierina Zemkopības ministrijas plāni paplašināt koku ciršanas iespējas, nevis jāaicina politiskos partnerus "parunāties mežā".
Ministru prezidente Evika Siliņa piektdien tviterī ierakstījusi: "Neatbalstīšu ZZS virzītu plašāku mežu izciršanu bez pamatojuma, kā tas uzlabos mūsu ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, kas dos pienesumu arī tautsaimniecībā."
Pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes satiksmes ministrs Atis Švinka ("Progresīvie") teica, ka runāts par minēto jautājumu un politiķi esot vienojušies, ka plašāka mežu ciršana netiks iekļauta šajā budžetā. Tāpat partneri vienojušies, ka jābūt izstrādātām Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2025.–2032. gadam, veiktiem ietekmes uz vidi novērtējumiem, kā arī jānotiek diskusijai par šiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu