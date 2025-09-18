Viens no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas līderiem – Augusts Brigmanis – premjerei Evikai Siliņai ("JV") un "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājam Edmundam Jurēvicam esot apliecinājis, ka esošajai koalīcijai, kurā ir "Jaunā Vienotība", ZZS un "Progresīvie", ir jāturpina strādāt. 

Taču šai valdībai, pieņemot nākamā gada valsts budžetu, esot jāparāda sabiedrībai, ka tā rūpējas par iedzīvotājiem. "Tas ir normāls politiskais process. Nekad budžeta pieņemšana nav bijusi bez pārrunām," "Latvijas Avīzei" otrdien sacīja ZZS frakcijas vadītāja vietnieks A. Brigmanis, kurš savas politiskās karjeras laikā ir piedalījies daudzu budžetu pieņemšanā.

Viņš prognozēja, ka pēc šīm pārrunām ZZS frakcija varētu dot zaļo gaismu budžeta pieņemšanai valdībā, taču galīgo lēmumu par valsts galveno finanšu dokumentu pieņem Saeima. Valdībai budžets jāiesniedz Saeimā līdz 15. oktobrim, tam pievienojot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu. ZZS ietekme novadu un pilsētu vadībā ir mazinājusies,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē