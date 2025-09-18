Vēlamies izveidot kvalitatīvu produktu, un šis ir pirmais solis – tā Eiropas nāciju kausa radīšanu "Latvijas Avīzei" komentēja Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) padomes loceklis un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valdes loceklis Viesturs Koziols. 

Lai gan šai vajadzētu būt projekta pirmajai sezonai, pagaidām par tā realizēšanu dzīvē ir daudz neskaidrību.

Segs daļu no izmaksām

Eiropas nāciju kausā 18 izlases sadalītas piecās grupās atbilstoši rangam. Latvija ir pirmajā grupā kopā ar Vāciju, Slovākiju un Austriju. Spēlēm vajadzētu notikt tradicionālajos izlašu pārtraukumos novembrī, decembrī, februārī un arī aprīlī, kad izlases gatavojas pasaules čempionātam.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē