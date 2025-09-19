Ģenerālprokurora krēsls joprojām ir brīvs – līdzšinējam ģenerālprokuroram Jurim Stukānam 11. jūlijā noslēdzās pilnvaru termiņš, bet pirmajā konkursā šā gada pavasarī jaunu ģenerālprokuroru izraudzīties neizdevās.
Patlaban šos amata pienākumus pilda virsprokurors Arvīds Kalniņš. Tieslietu padome izsludināja atkārtotu konkursu uz ģenerālprokurora amatu, kurā varēja pieteikties līdz 1. septembrim. Pieteikušies J. Stukāns, Satversmes tiesas tiesnesis, bijušais prokurors Juris Juriss, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters un bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jānis Ilsteris. Ģenerālprokurora amata kandidātu uzklausīšana Tieslietu padomē provizoriski plānota novembra sākumā. Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs medijiem iepriekš teicis, ka noteicošais faktors ģenerālprokurora izvēlē būs pretendentu sagatavotajai koncepcijai.
