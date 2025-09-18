UEFA Čempionu līgas sezona startējusi ar spilgtu izrādi – Turīnas "Juventus" trīs reizes atspēlējās un kompensācijas laikā izrāva 4:4 pret Dortmundes "Borussia".
Visi astoņi vārti tika gūti otrajā puslaikā. 86. minūtē Rami Bensebaini panāca viesiem no Dortmundes divu vārtu pārsvaru, taču mājinieki nepadevās un pieliktajā laikā atspēlējās. Par galveno varoni kļuva serbs Dušans Vlahovičs, kura precīzais sitiens septembrī Serbijas izlasei nodrošināja uzvaru Rīgā pret Latviju (1:0). Vispirms viņš pats guva vārtus, bet tad palīdzēja izcelties Loidam Kellijam.
Šis ir otrais mačs Čempionu līgas vēsturē, kurā otrajā puslaikā komandas kopā gūst astoņus vārtus. Pērn Minhenes "Bayern" pēc 45 minūtēm bija vadībā pret Zagrebas "Dinamo" ar 3:0, beigās graujot horvātus ar 9:2.
Kilians Mbapē realizēja divus 11 metru soda sitienus, otro no tiem komandai esot mazākumā, Madrides "Real" ļaujot pieveikt Marseļas "Olimpique" (2:1).
Azerbaidžānas "Qarabag" savu otro piegājienu Čempionu līgā un pirmo pēc astoņu gadu pārtraukuma sāka ar panākumu Lisabonā pret "Benfica" (3:2), atspēlējot divu vārtu deficītu. Portugāļi pēc neveiksmes parādījuši durvis galvenajam trenerim Brunu Lažem, ar kuru pērn Portugāles čempionātā tika iegūta otrā vieta, bet šajā sezonā pirmajās četrās kārtās izcīnītas trīs uzvaras. Vietā varētu stāties titulētais tautietis Žuzē Mourinju, kurš dzimtenē nav strādājis kopš "Porto" aizvešanas līdz Čempionu līgas titulam 2004. gadā.
Trīsdesmit sešu dalībnieču vidū ir sešas Anglijas vienības, un tas ir vienas valsts rekords. Galveno favorītu vidū ir "Liverpool", "Arsenal" un "Barcelona", turpat blakus arī pašreizējā čempione Parīzes "Saint-Germain" un, protams, arī tādi grandi kā Madrides "Real", Mančestras "City" un Minhenes "Bayern". Līgas fāzē katrai komandai ir astoņi mači, astoņas labākās iekļūs astotdaļfinālā, bet 16 nākamās izspēlēs 1/16 fināla kārtu.
