Krievijas diktatora Vladimira Putina administrācijas vadītāja vietnieks Dmitrijs Kozaks pamet amatu, vēsta izdevums RBK, atsaucoties uz avotiem.
Laikraksts "New York Times" iepriekš ziņoja, ka Kozaks zaudējis statusu Kremlī, jo mēģinājis pārliecināt Putinu pārtraukt karu pret Ukrainu. Kozaks atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, vēsta RBK. Dažas stundas pirms RBK par Kozaka aiziešanu platformā "Facebook" ziņoja politologs Arkādijs Dubnovs. Kā norāda Dubnovs, Kozakam dalība valstī notiekošajā bijusi nomācoša. Kozaks bijis vienīgais Krievijas Drošības padomes 2022. gada 21. februāra paplašinātās sēdes dalībnieks, kas iebildis pret iebrukumu Ukrainā. Kozaka runa ilga 40 minūtes, taču tā netika iekļauta stenogrammā, norāda Dubnovs. Jau pēc karaspēka iebrukuma kaimiņvalstī viņš uzsācis sarunas ar Ukrainu, kas gan nevainagojās panākumiem. Kā 2022. gadā vēstīja ziņu aģentūra "Reuters", Kozakam izdevies pārliecināt Kijivu piekāpties un piekrist Ukrainas ārpusbloku statusam. Taču Putins devis priekšroku kara turpināšanai.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
