Aptuveni mēnesi pēc aizturēšanas aizdomās par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola un narkotisko vielu ietekmē, amerikāņu popmūzikas zvaigzne Britnija Spīrsa brīvprātīgi uzsākusi rehabilitāciju atkarību ārstēšanas iestādē, apstiprinājis dziedātājas pārstāvis.
Incidents notika 5. martā Kalifornijā, Venturas apgabalā, kad policija saņēma informāciju par automašīnu, kas pārvietojas nepārliecinoši un lielā ātrumā. Likumsargi apturēja Spīrsu un konstatēja iespējamu reibumu. Pēc veiktajām pārbaudēm viņa tika aizturēta, bet vēlāk tajā pašā dienā atbrīvota.
Lieta nodota Venturas apgabala prokuratūrai, un lēmums par apsūdzību izvirzīšanu gaidāms pirms tiesas sēdes, kas plānota maija sākumā.
Dziedātājas pārstāvis notikušo raksturoja kā pilnībā neattaisnojamu, piebilstot, ka Spīrsa apņēmusies ievērot likumu un spert nepieciešamos soļus, lai uzlabotu savu stāvokli.
"Cerams, ka tas būs pirmais solis ilgi nepieciešamām pārmaiņām viņas dzīvē,"
norādīts paziņojumā.
44 gadus vecā Spīrsa pēdējo gadu laikā distancējusies no aktīvās mūzikas karjeras. Viņas pēdējais albums izdots 2016. gadā, un koncertturnejās viņa nav devusies gandrīz desmit gadus.
Lielāka sabiedrības uzmanība dziedātājas dzīvei pievērsta pēc 2021. gada, kad tika izbeigta gandrīz 14 gadus ilgusī aizbildnība, kas ierobežoja viņas personīgos un finanšu lēmumus.
