ASV policija aizturējusi 21 gadu veco mūziķi Deividu Entoniju Bērku, kurš plašāk pazīstams ar skatuves vārdu D4vd, aizdomās par 14 gadus vecas meitenes slepkavību. Par to paziņojusi Losandželosas policija, norādot, ka aizdomās turētais tiek turēts apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu, ziņo ārvalstu mediji.
Izmeklēšana saistīta ar Celestes Rivasas Ernandesas nāvi. Meitene tika izsludināta meklēšanā 2024. gadā, bet viņas mirstīgās atliekas tika atrastas tā paša gada septembrī kādā Losandželosas stāvlaukumā. Tās atradās D4vd piederošā automašīnā. Likumsargi norādījuši, ka transportlīdzeklī tika konstatēta spēcīga smaka, kas arī noveda pie atraduma.
Izmeklēšanas gaitā automašīnas bagāžas nodalījumā tika atrasts sadalīšanās stadijā esošs ķermenis. Tiesu medicīnas eksperti līdz šim nav publiskojuši precīzu nāves cēloni, norādot, ka izmeklēšana vēl turpinās.
Bērka advokāti noliedz viņa vainu, uzsverot, ka apsūdzības vēl nav oficiāli izvirzītas. "Faktiskie pierādījumi parādīs, ka Deivids Bērks nav nogalinājis Celesti Rivasu Ernandesu un nav vainojams viņas nāvē," teikts juristu paziņojumā.
Lietu tuvākajā laikā plānots nodot prokuratūrai, kas lems par apsūdzības izvirzīšanu un lietas virzību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu