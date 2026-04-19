Francijas tiesa atzinusi cementa ražošanas uzņēmumu "Lafarge" par vainīgu terorisma finansēšanā, konstatējot, ka tas Sīrijas pilsoņu kara laikā maksājis līdzekļus bruņotām grupām, tostarp organizācijai "Islāma valsts", lai turpinātu uzņēmējdarbību valstī, ziņo ārvalstu mediji.
Tiesa Parīzē secināja, ka laikā no 2013. līdz 2014. gadam Lafarge ar meitasuzņēmuma starpniecību Sīrijā pārskaitījis aptuveni 5,5 līdz 6,5 miljonus eiro dažādām bruņotām grupām. Maksājumi tika veikti gan tieši, gan ar starpnieku palīdzību, lai nodrošinātu rūpnīcas nepārtrauktu darbību valsts ziemeļos. Tie ietvēra samaksu par darbinieku drošu pārvietošanos caur kontrolpunktiem, kā arī par izejvielu iegādi no karjeriem, kas atradās grupējumu kontrolētās teritorijās.
Tiesa konstatēja, ka uzņēmums apzināti turpināja darbību konflikta zonā, neraugoties uz pieaugošajiem drošības riskiem un starptautiskajām sankcijām, izvēloties maksāt bruņotajiem grupējumiem, lai saglabātu ekonomisko aktivitāti un izvairītos no rūpnīcas slēgšanas.
Tiesnese Izabella Prevosta-Desprē uzsvēra, ka šāda rīcība faktiski veidojusi komerciālu partnerību ar teroristiskām organizācijām. "Maksājumi šīm struktūrām ļāva uzņēmumam turpināt darbību ekonomisku iemeslu dēļ," viņa norādīja, piebilstot, ka
tas vienlaikus stiprinājis šo grupu spēju finansēt vardarbīgas aktivitātes reģionā un ārpus tā.
Par vainīgiem atzīti arī vairāki bijušie uzņēmuma darbinieki, tostarp bijušais izpilddirektors Bruno Lafons, kuram piespriests sešu gadu cietumsods. Bijušais uzņēmuma vadītāja vietnieks Kristians Ero saņēma piecu gadu cietumsodu, arī citi darbinieki sodīti ar cietumsodiem vai naudassodiem — dažos gadījumos līdz pat septiņiem gadiem. Pašam uzņēmumam piemērots vairāk nekā miljona eiro naudas sods, kā arī konfiscēti ievērojami aktīvi.
Šī ir pirmā reize Francijā, kad uzņēmums tiesāts par terorisma finansēšanu. Paralēli turpinās izmeklēšana par iespējamu līdzdalību noziegumos pret cilvēci.
