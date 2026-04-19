ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien atkal uz mēnesi atviegloja Krievijas naftai noteiktās sankcijas, ļaujot Krievijai pārdot jau tankkuģos iekrauto jēlnaftu un naftas produktus.
ASV Finanšu ministrija izsniedza licenci divas dienas pēc finanšu ministra Skota Besenta paziņojuma, ka Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums netiks atjaunots.
Jaunā licence ļauj pirkt tankkuģos iekrauto Krievijas jēlnaftu un naftas produktus līdz 16. maija plkst. 12.01 (plkst. 7.01 pēc Latvijas laika).
Tā pagarina iepriekš uz 30 dienām noteikto sankciju atvieglojumu, kas bija spēkā no marta vidus līdz 11. aprīlim.
Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums sākotnēji bija ieviests saistībā ar karu Irānā, kura dēļ tika slēgts Hormuza šaurums, ar mērķi samazināt augošās energoresursu cenas.
Šādi sankciju atvieglojumi var sarežģīt centienus liegt Krievijai gūt ieņēmumus no naftas pārdošanas, kas tai vajadzīgi kara finansēšanai pret Ukrainu.
Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs šonedēļ pēc G7 valstu finanšu līderu tikšanās Vašingtonā uzsvēra, ka "Krievija nedrīkst gūt labumu no Irānā notiekošā".
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu