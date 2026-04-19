Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien brīdināja Baltkrieviju no tālākas iesaistīšanās Krievijas karā pret viņa valsti, sakot, ka Minskai vajadzētu ņemt vērā notikušo ar Venecuēlas līderi Nikolasu Maduro.
"Pēdējā laika notikumu Venecuēlā raksturam un sekām vajadzētu atturēt Baltkrievijas vadību no kļūdu izdarīšanas," sacīja Zelenskis.
ASV bruņotie spēki 3. janvārī sagūstīja Venecuēlas līderi Nikolasu Maduro un viņa sievu un aizveda abus uz Ņujorku, kur viņi atrodas apcietinājumā un tiek apsūdzēti narkotiku noziegumos.
Zelenskis sacīja, ka Ukrainas izlūkdienesta iegūti dati liecina par to, ka Baltkrievija ir sākusi paplašināt ceļus un būvēt artilērijas pozīcijas rajonos pie Ukrainas robežas.
Kad Krievija 2022. gada februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tās karaspēks iebruka Ukrainas teritorijā arī no Baltkrievijas.
"Mēs pieņemam, ka Krievija atkal mēģinās iesaistīt Baltkrieviju savā karā" pret Ukrainu, sacīja Zelenskis. Prezidents sacīja, ka ir devis norādījumus "attiecīgajiem kanāliem" brīdināt Minsku par sekām. Ukraina ir gatava aizsargāt savu teritoriju un savu neatkarību, sacīja Zelenskis.
Kopš kara sākuma Ukrainā nogalināti 699 bērni
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Ukrainā nogalināti 699 bērni un 2457 ievainoti, paziņojusi Ukrainas policija.
"Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz 2026. gada 16. aprīlim par Krievijas pilna mēroga militārās agresijas upuriem Ukrainā ir kļuvuši 3156 bērni," teikts policijas paziņojumā.
Ir nogalināti 699 bērni un 2457 bērni guvuši dažāda smaguma ievainojumus, norādīja policija, piebilstot, ka šie skaitļi ir nepilnīgi.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainas policija ir apstrādājusi tūkstošiem ziņojumu par pazudušiem bērniem, un 52 276 nepilngadīgie ir atrasti un atgriezti.
