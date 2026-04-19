Lielbritānija un Francija vadīs miermīlīgu misiju, lai aizsargātu kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā, piektdien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.
Viņš norādīja, ka misija tiks izveidota, tiklīdz būs beigusies karadarbība un apstākļi to ļaus.
Teherānas spēki faktiski slēdza šaurumu pēc tam, kad 28. februārī sākās ASV un Izraēlas gaisa triecieni Irānai.
Francijas prezidents Emanuels Makrons un Stārmers šodien Parīzē uzņēma valstu līderus, lai apspriestu kuģošanas brīvības garantēšanu Hormuza šaurumā pēc kara beigām.
Kamēr sarunas notika, Teherāna paziņoja, ka pamiera laikā atver Hormuza šaurumu, un ASV prezidents Donalds Tramps atzinīgi novērtēja šo soli. Vienlaikus Tramps pavēstīja, ka ASV turpinās bloķēt Irānas ostas.
"Es varu apstiprināt, ka Lielbritānija kopā ar Franciju vadīs daudznacionālu misiju, lai aizsargātu kuģošanas brīvību, tiklīdz apstākļi to ļaus," paziņoja Stārmers, uzsverot, ka misija būs miermīlīga un tai būs aizsardzības raksturs.
"Mēs aicinām visas valstis, kas ir ieinteresētas pasaules tirdzniecības brīvā plūsmā, pievienoties mums. Dažas jau ir paudušas gatavību sniegt savu ieguldījumu," atklāja britu premjers.
"Nākamnedēļ Londonā notiks militārās plānošanas konference, kurā mēs paziņosim sīkāku informāciju par misijas sastāvu, un vairāk nekā ducis valstu jau ir piedāvājušas ieguldīt līdzekļus," norādīja Stārmers.
