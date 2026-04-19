Katru darba dienas rītu plkst. 6.05, kā arī brīvdienās plkst. 7.05 Latvijas Radio klausītājus par Latvijas un ārzemju aktuālākajām ziņām informē raidījums "Labrīt". Par vienu no šī raidījuma moderatorēm šogad kļuvusi pašreizējā pētnieciskās žurnālistikas raidījuma "Atvērtie faili" vadītāja Baiba Runce-Hāka. Viņas vairāk nekā 15 gadus ilgā pieredze žurnālistikā un rūdījums raidījumā "Bez tabu" palīdz orientēties dažādajos tematos un atrisināt šķietami neatrisināmus jautājumus. Sarunā par moderatores lomu raidījumā "Labrīt", bīstamām situācijām, adrenalīna piepildīto rutīnu.
Pastāsti vairāk par savu ceļu uz raidījumu "Labrīt"!
Baiba Runce-Hāka: Man pēc jaunā gada zvanīja LR Ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis, kurš piedāvāja šādu iespēju. Jāpiemin, ka, visticamāk, nebūšu raidījuma "Labrīt" vadītāja ilgtermiņā, jo aizvietoju esošo vadītāju Dairu Zīli, kura ir devusies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Mans pamatdarbs ir raidījums "Atvērtie faili", kurā darbojos kā pētnieciskā žurnāliste. Sapratu, ka pilnā slodzē uz "Labrīt" man nav iespējams paspēt. Pamatā ēteru dalām kopā ar Ievu Strazdiņu, kura ir "LSM.lv" ārvalstu ziņu redaktore. Man šķiet, šis raidījums ir gana interesants izaicinājums, kuram uzreiz arī gribēju piekrist. Tas ir tiešais ēters veselu trīs stundu garumā, kas manā žurnālistes karjerā ir kaut kas jauns. Tas ir liels izaicinājums.
Ar kādiem vēl izaicinājumiem saskaries, vadot raidījumu "Labrīt"?
Galvenais izaicinājums laikam arī ir tiešais ēters. Protams, manā žurnālistikas pieredzē ir bijušas dažas tiešraides, taču ne moderatores lomā. Patiesībā raidījumā "Labrīt" moderatori pilda arī žurnālistu funkciju, jo mums ir jāuzdod jautājumi studijas viesiem. To nevar salīdzināt ar sižetu veidošanu, kur iepriekš sagatavo tekstu, kuru laikus ierunā. Vēl sarežģītība ir tajā, ka moderatoriem, kas tur strādā, ir jāorientējas it visās jomās. Kaut kādā ziņā tas man nesagādā problēmas. Tam laikam ir palīdzējusi 15 gadu garumā uzkrātā pieredze žurnālistikā. Piemēram, raidījumā "Atvērtie faili" varam veltīt vairāk laika, lai iedziļinātos katrā noteiktajā tematā. Raidījumā "Labrīt" ir bijušas dažas intervijas un temati, par kuriem veidoju izpēti raidījumā "Atvērtie faili", kas man ir ļoti noderējis.