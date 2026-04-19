Austrālijas policija sākusi izmeklēšanu saistībā ar aktrises Rūbijas Rouzas izteiktajām apsūdzībām, ka popdziedātāja Keitija Perija viņu seksuāli izmantojusi 2010. gadā Melburnas naktsklubā, vēsta ārvalstu mediji.
Viktorijas štata policija apstiprināja, ka Melburnas Seksuālo noziegumu un bērnu aizsardzības izmeklēšanas vienība izmeklē iespējamu seksuālu uzbrukumu, kas, kā ziņots, noticis kādā naktsklubā pilsētas centrā. Plašāki komentāri netiek sniegti, jo izmeklēšana vēl turpinās.
Apsūdzības sākotnēji publiskotas sociālajos medijos, kur Rouza apgalvoja, ka incidents noticis Melburnā.
Rouza arī norādījusi, ka ilgstoši nav vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs, jo baidījusies no procesa un uzskatījusi, ka sistēma mēdz nestrādāt cietušo labā.
Viņa atzina, ka līdz šim par piedzīvoto runājusi fragmentāri un emocionāli, ko pati raksturoja kā reakciju uz piedzīvoto traumu.
Vēlāk viņa norādīja, ka ir iesniegusi oficiālu ziņojumu policijā un vairs nevar publiski komentēt lietas detaļas. "Tas ir standarta policijas pieprasījums un savā ziņā arī atvieglojums. Tagad varu sākt atgūšanās procesu," viņa rakstīja.
Tikmēr Keitija Perija apsūdzības kategoriski noliegusi. Dziedātājas pārstāvji paziņojuši, ka izskanējušie apgalvojumi ir nepatiesi un raksturojami kā nepamatoti un bīstami meli.
