Ukraina atklājusi Ganā savu Āfrikā pirmo pārtikas ražošanas un izplatīšanas centru. Kijivai šis ir nozīmīgs ģeopolitisks solis, meklējot atbalstu tā saukto Globālo dienvidu valstīs, kas pamatā ieņem neitrālu pozīciju pret Krievijas agresiju. 

Pirmās, kas varēja nobaudīt no Ukrainas kviešu miltiem Ganā ražotos makaronus, bija vietējās atraitnes – rūpnīcas atklāšanas dienā viņām nogādāti aptuveni 4000 pārtikas komplektu, kuros bija arī rīsi. Gana ir pilnībā atkarīga no kviešu importa, kas valstij ik gadu izmaksā 400 miljonus dolāru. Turklāt pēdējo četru gadu laikā kviešu imports palielinājies par gandrīz 57%, pērn sasniedzot aptuveni 1,09 miljonus tonnu. To veicina pieaugošais pieprasījums pēc maizes, nūdelēm un citiem miltu produktiem, raksta "Business Insider Africa".

