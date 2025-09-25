Šomēnes Franciju atkal pārņēmuši streiki un demonstrācijas, protestējot pret prezidenta Emanuela Makrona un valdības virzītajiem taupības pasākumiem. 

18. septembrī bija traucēta sabiedriskā transporta satiksme, slēgti 90% aptieku, arodbiedrību aicinājumam streikot atsaucās katrs sestais skolotājs pamatskolās un vidusskolās. Parīzes metro normāli darbojās tikai trīs automatizētās līnijas bez vilcienu vadītājiem.

Protestu laikā 18. septembrī pie vairākiem autobusu depo, satiksmes mezgliem un skolām tika nobloķētas ielas, vairāki desmiti protestētāju uz īsu brīdi pat ielauzās Ekonomikas ministrijas pagalmā. Izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policiju.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē