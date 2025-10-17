Kādā Latvijas mazpilsētā šo sievieti visi pazīst kā "trako Ritu" (vārds mainīts). Vasaras vidū ļaudis uzzinājuši, ka māju, kurā Rita dzīvo, plāno nojaukt un pašvaldība grasās viņai ierādīt dzīvokli daudzdzīvokļu māju rajonā pilsētas centrā.  

Gan konkrētās mājas, gan blakus māju iemītnieki par to nav bijuši sajūsmā un sākuši vākt parakstus vēstulei pašvaldībai. Tajā lūgts rūpīgi izvērtēt šo situāciju, kas skar "kopienas drošību un dzīves kvalitāti". Divu dienu laikā savākti 57 paraksti, un 31. jūlijā vēstule nosūtīta domes vadībai, deputātiem, pašvaldības dzīvokļu komisijai, izpilddirektoram, sociālajam dienestam. Atbildi iedzīvotāji saņēma tikai oktobrī, pēc tam kad arī "Latvijas Avīze" lūdza pašvaldības komentāru un Rita jau pāris mēnešus dzīvoja jaunajā mājoklī.

Iedzīvotāji lūdz izvērtēt riskus

Kas tad bija rakstīts pašvaldībai adresētajā vēstulē? Iedzīvotāji saprotot un respektējot, ka cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem ir tiesības uz dzīvesvietu un cilvēka cieņu, bet vienlaikus norāda, ka iepriekšējās dzīvesvietās Rita vairākkārt esot izrādījusi sabiedrībai bīstamu un trauksmi raisošu uzvedību: kliegusi, apvainojusi cilvēkus, tai skaitā bērnus, draudējusi, fiziski aizskārusi, metusi pa logu ārā priekšmetus un citādi pārkāpusi sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas. Tagad Ritu pārcels dzīvot uz vietu, kur daudz ģimeņu ar bērniem un gados vecāki cilvēki. Iedzīvotāji lūdz izvērtēt visus riskus, lai netiktu apdraudēti cilvēki, kuriem ir tiesības uz drošu un līdzsvarotu dzīves vidi bez bailēm un trauksmes. Tāpat lūgts iesaistīt problēmu risināšanā sociālo dienestu, psihiskās veselības aprūpes speciālistus, citas iestādes. Iedzīvotāji pauž uzskatu, ka vislabāk būtu Ritai ierādīt dzīvesvietu mazāk apdzīvotā vietā, kur būtu vieglāk nodrošināt sociālo uzraudzību.

