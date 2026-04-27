Dānijas pašvaldībā Obenro ir īstenots viens no pirmajiem komerciālajiem "Power-to-X" projektiem pasaulē. Te vietējais uzņēmums "European Energy" uzbūvējis rūpnīcu "Kasso", kurā elektroenerģija tiek pārveidota citās enerģijas formās vai produktos, piemēram, zaļajā vai e-metanolā, kas tiek izmantots gan kā degviela dažādiem transportlīdzekļiem, gan plastmasas ražošanai "Lego" klucīšiem, bet pārpalikuma siltums lieti noder pašvaldības iedzīvotāju mājokļu apkurē.
"Tas nav tikai uzņēmējdarbības veiksmes stāsts, bet arī milzīgs pienesums vietējai kopienai, būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti," uzsver Obenro "Power-to-X" projektu vadītāja Hanne Klinte.
Obenro tiek īstenoti vērienīgi atjaunīgās enerģijas projekti. Kādu labumu no tiem gūst vietējās pašvaldības iedzīvotāji?
H. Klinte: Dānijā pāreja uz Zaļo kursu šobrīd jau ir tādā stadijā, ka mēs varam redzēt milzīgu efektu ne tikai no atjaunīgo energoresursu ražošanas, bet arī vērā ņemamu ieguvumu vietējā sabiedrībā. Lai noskaidrotu, kāds ir zaļās enerģijas projektu pienesums vietējām kopienām, pēc Obenro pašvaldības iniciatīvas "Ramboll Management Consulting" ("Ramboll") veica analīzi mūsu un vēl septiņās Dānijas pašvaldībās, kas kopā veido lielu daļu no Dānijas nākotnes atjaunojamo energoresursu un "Power-to-X" jaudas. "Ramboll" aprēķini liecina, ka viena gigavata (GW) saules, vēja un "Power-to-X" attīstība var radīt aptuveni 9,4 miljardus Dānijas kronu (aptuveni 1,3 miljardi eiro) lielu apgrozījumu un 14,8 tūkstošus pilnas slodzes darba vietas, no kurām ievērojamu daļu saņems vietējo pašvaldību iedzīvotāji. Zaļā pāreja nav tikai par atjaunojamo energoresursu un "Power-to-X" ieviešanu, bet arī par jaunu iespēju radīšanu vietējām kopienām, kas, izmantojot zaļās investīcijas, iegūst piekļuvi plašākiem vides, ekonomiskajiem, uzņēmējdarbības un sociālajiem ieguvumiem.
Obenro pašvaldība ir savlaicīgi spējusi saskatīt zaļo projektu biznesa iespējas un priekšrocības, kādas tie sniedz vietējai kopienai,