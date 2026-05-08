Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1977. gadā dzimušo Silviju Ozoliņu, kura 5. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Liepājā, Flotes ielā un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Sieviete, iespējams, atrodas Ventspilī.
Sievietes pazīmes: 160 cm gara, kalsnas miesas būves, pleciem gaišas krāsas mati ar melnām šķipsnām līdz pleciem ar rozā gumiju matos.
Ģērbusies: balta sporta jaka ar kapuci, zili legingi, melni sporta apavi, līdzi "Maxima" auduma iepirkuma maisiņš, sarkans naudas maks.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
