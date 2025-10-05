"John Deere" jaunais 'Kemper 400Pro Multicrop' kukurūzas heders tagad ir pieejams ar 'ComfortRide un ComfortProtect' sistēmām – integrētu transporta riteni un automātiski salokāmu sānu aizsardzību.
Atjauninātais Kemper 400 Pro ir pirmais kukurūzas kombaina heders ar integrētu transporta riteni, lai gan tādi konkurenti kā Krone un Claas jau izmanto līdzīgus risinājumus.
Transporta ritenis atšķiras no citiem risinājumiem ar to, ka tas ir uzstādīts centrāli uz Kemper kalta un lauka darbu laikā rotē virs tā. Vadītājs aktivizē transporta riteni tieši no kabīnes. Pārslēgšanās no lauka uz ceļa režīmu aizņem tikai 30 sekundes. Transporta ritenis ir ar atsperi un var pagriezties par 360 grādiem. Iepriekš pļaušanas laikā vadītājiem piekabes āķis bija jānovieto lauka malā.
Klienti var izvēlēties savam darbam vispiemērotāko variantu. Citi jauninājumi ietver hidrauliskos sānu nažus stipri aizaugušām vai savstarpēji savijušām kultūrām. Ir pieejams arī jauns apgaismojuma komplekts (John Deere vēl nav sniedzis sīkāku informāciju par to).
Pēc ražotāja teiktā, piekabes komponenti ir izstrādāti tā, lai atvieglotu apkopi, pagarinātu apkopes intervālus un samazinātu dīkstāves laiku.
