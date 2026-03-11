Arī fiziķi pauduši gatavību palīdzēt ļaudīm virtuvē. Savulaik termodinamika jau pateikusi priekšā iespējami labāko formu alus kausam, savukārt vērīgi fāzu pārejas novērojumi radījuši faktiski ideālu pastas kačo-e-pepe recepti, par ko aizvadītajā gadā tās izgudrotāji saņēma tā dēvēto Šnobela prēmiju fizikā. Tagad pienākusi kārta jautājumam par vispareizāko sīpola sagriešanas metodi, un ar jaudīgu kameru palīdzību fiziķi fiksējuši un izstudējuši to, kā griešanas ātrums un asmens asums spēj ietekmēt sīpolu sulas lāsīšu izdalīšanos uz visām pusēm.
Griežot sīpolu, atbrīvojas ķīmiskais kairinātājs – propantiāla S-oksīds, un tieši tas ir ar ļoti asu aromātu, kas spēj burtiski acumirklī kairināt acs gļotādu. Šī viela pārceļo kopā ar šķidrumu, kas sīpola griešanas procesā izdalās aerosola formā, proti, kā ļoti sīkas lāses. Līdztekus tam šķidruma lāses var paķert līdzi baktērijas no sīpola virsmas un izplatīt visā virtuvē, tādējādi palielinot pārtikas saindēšanās risku.
Lai detalizēti izpētītu šā sīpolu aerosola veidošanās procesu, pētnieki dārzeņa sagriešanas procesu nofilmēja ar īpašu kameru, iepriekš uzmeistarojot nelielu giljotīnu, kuras asmeni novirzīja uz sīpola pusi no augšas. Asmens asumu kontrolēja ar skenējošās elektroniskās mikroskopijas palīdzību, uzasināšanas leņķis bija 8,5 grādi, griešanas ātrums – 0,1–10 metri sekundē. Izrādās, sīpolu sulas izdalīšanās ātrums 5–40 reizes pārsniedz dārzeni sagriezošā asmens kustības ātrumu. Ar lielo ātrumu šeit jāsaprot izsmidzināšanu lielā attālumā, kas nozīmē lielāku virsmas piesārņojumu un kodīgās vielas izplatīšanos.
Apgalvots, ka tik augstas aerosola enerģijas un izplatīšanās ātruma iemesls atrodas pašā sīpola uzbūvē. Katrs tā slānis sastāv no sulīga mīkstuma, kas atrodas starp divām plānas ādiņas kārtām, un tad, kad nazis nonāk līdz sīpola virsmai, tas ne gluži acumirklī to spēj pārgriezt. Uzspiežot instrumentu spēcīgāk, veidojas augsts spiediens salīdzinoši mazā apgabalā, bet pēc tā, kad nazis tomēr cauršķeļ augšējo slāni, aizturētais spiediens atrod izeju un izgrūž uz āru sīpola sulas aerosolu. Asāki asmeņi ģenerē mazāk pilienu, piešķirot tiem arī mazāku ātrumu, nekā tas ir gadījumā ar neasu asmeni.
Tātad noslēdzošais fiziķu padoms ir šāds: grieziet sīpolu lēnām ar asu nazi, un tad kodīgais aerosols un kaitīgās baktērijas tik viegli neizplatīsies pa visu virtuvi.
