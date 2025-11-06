6. novembrī, pirmizrādi piedzīvo filmas “Dvēseļu putenis” režisora Dzintara Dreiberga un radošās komandas jaunākais darbs spēlfilma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Stāsta centrā – Dzidra Uztupe-Karamiševa, ilgstoši vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē. “TTT” pirmā kapteine un daudzkārtēja čempione. Ekrānā viņu atveido Nacionālā teātra aktrise Agnese Budovska.

Cīņai zem groza vajadzīga drosme – tāpat kā cīņai par brīvību. Rīgā padomju varas ēnā dzimst Eiropas vēsturē izcilākā sieviešu basketbola komanda “TTT”. Tās kapteinei Dzidrai Uztupei-Karamiševai būs vajadzīga gan drosme uzvarēt tos, kurus pārspēt nav atļauts, gan stāties pretī drošības dienestiem. Viņai uzvaras basketbola laukumā ir vairāk nekā sports. Tā ir cerība apiet totalitāro režīmu un satikt emigrācijā mītošo brāli...

Filma stāsta par leģendāro sieviešu basketbola komandu “TTT” – par tās drosmi, spēku un vienotību. Padomju okupācijas gados komanda ne tikai izcīnīja neskaitāmas uzvaras, bet arī nesa Latvijas vārdu pasaulē, kļūstot par nacionālās pašapziņas un iedvesmas avotu tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Filmas centrālais tēls ir Dzidra Uztupe-Karamiševa – “TTT” pirmā kapteine un daudzkārtēja čempione, kura ar savu neatlaidību un prātu spēja stāties pretī režīmam ne tikai spēles laukumā, bet arī ārpus tā.

