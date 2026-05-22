Latvijas sambo cīkstonis Viktors Reško Eiropas čempionātā ieguva sudrabu un apbalvošanā uz pjedestāla klausījās Krievijas himnu.
Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi notikušajā Eiropas čempionātā Viktors Reško svara kategorijā virs 98 kilogramiem iekļuva finālā, kur ar 0:1 zaudēja Krievijas sportistam. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atļauts startēt ar savas valsts simboliku, līdz ar to uz pjedestāla skanēja agresorvalsts himna. Reško apbalvošanā piedalījās līdz galam. Viņš ir Latvijas Sambo federācijas ģenerālsekretārs, mājaslapā publicētajā ziņā par iegūto medaļu nav minēta fināla pretinieka pārstāvētā valsts.
"Grūta situācija, bet pieņēmām lēmumu braukt un startēt tāpat kā Ukraina, parādīt savu spēku. Esam pret agresorvalstu piedalīšanos, taču ir (starptautiskās federācijas) ētikas kodekss, aizejot no pjedestāla, baidījāmies par diskvalifikāciju un rezultāta anulēšanu. Arī Ukrainas sportisti piedalījās apbalvošanā un klausījās himnu," "Latvijas Avīzei" skaidroja Viktors Reško. "Mans uzdevums bija cīnīties un maksimāli nedomāt par politiku. Braucu uz čempionātu, lai skanētu Latvijas himna. Mājaslapā nepieminējām, ka fināls bija pret Krievijas sportistu, lai neprovocētu medijus. Tagad nav zināms, kā ir pareizi darīt. Zini pats savu viedokli, bet ir noteikumi. Gribi izrādīt solidaritāti ar Ukrainu, bet arī nepārkāpt robežu, lai nevarētu diskvalificēt. Visu dzīvi trenējies, sasniedz, to pazaudēt…"
37 gadus vecais Reško piebilda, ka, ja būtu iespēja vēlreiz, tad rīkotos citādi un nepiedalītos ceremonijā. Tagad gan viņš noslēdz savu sportista karjeru.
Starptautiskās Sambo federācijas prezidents ir Krievijas pilsonis, tuvs diktatora Vladimira Putina draugs Vasilijs Šestakovs, divi no pieciem viceprezidentiem arī krievi, no kuriem viens vada Eiropas Sambo federāciju.
Viktors Reško ir treneris kādreizējā džudista un olimpiskā medaļnieka Vsevoloda Zeļonija sporta skolā. "Tas ir provokatīvs jautājums. Man grūti komentēt, jo nezinu nianses," Reško rīcību nevēlējās iztirzāt Zeļonijs, kurš ir arīdzan Latvijas Džudo federācijas prezidents. "Gaidām vadlīnijas no Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), tad sapratīsim, vai tas bija pareizi vai nepareizi. Situācija kopumā ir slikta, jo Krievijas un Baltkrievijas sportistiem (daudzas federācijas) atļauj startēt (ar valsts simboliem)."
Džudo bija pirmā starptautiskā federācija, kas pagājušajā gada novembrī deva zaļo gaismu Krievijas atlētiem piedalīties sacensībās ar savu karogu. LOK kategoriski neieteica Latvijas federācijai sūtīt sportistus uz mačiem, kurās būs arī agresori, un tas tika ņemts vērā.
Latvijas Sporta federāciju padomes priekšsēdētājs Vladimirs Šteinbergs norādīja, ka Sporta likums neaizliedz startēt kopā ar agresorvalstu pārstāvjiem individuālajos sporta veidos. Šādos gadījumos nosacījums ir, ka nedrīkst izmantot valsts finansējumu, un Reško gadījumā tas arī nav darīts. "Reško man apstiprināja, ka saskaņojuši pozīciju ar Ukrainas delegāciju. Mēs nevaram būt lielāki ukraiņi kā viņi paši," pauda Šteinbergs. "Ja nolemj, ka nestāvēs uz pjedestāla, tad vispār nav jābrauc piedalīties," par sambo ētikas kodeksu secināja Šteinbergs. Ņemot vērā, ka daudzos sporta veidos agresoriem atļauj izmantot valsts simboliku, Latvijas institūcijas papildina vadlīnijas, kā rīkoties mūsu sportistiem. Primārā ideja būšot – saskaņot rīcību ar Ukrainu.
Viktors Reško pagājušajā gadā ar ģimeni apmeklēja Sanktpēterburgu. "Mana vecāmāte agrāk tur dzīvoja. Tagad vajadzēja ar mammu aizbraukt," viņš pamatoja.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
