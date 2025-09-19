Partly cloudy 18.2 °C
Muntis, Verners
#filmas

Iznākt no kolektīvās hipnozes: Saruna ar producentu, lektoru un režisoru Matīsu Kažu

Antra Raugule / Latvijas Avīze
2025. gada 19. septembris, 17:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. septembris, 17:00
Matīss Kaža: ""Anarhista nāvē" ir vairāk par kolektīvā, hipnotiskā sapņa efektu, kas tiek izspēlēts policijas iecirknī." Attēlā: ierodoties Rīgas lidostā pēc "Oskara" saņemšanas ASV.
Matīss Kaža: ""Anarhista nāvē" ir vairāk par kolektīvā, hipnotiskā sapņa efektu, kas tiek izspēlēts policijas iecirknī." Attēlā: ierodoties Rīgas lidostā pēc "Oskara" saņemšanas ASV.
Foto: Gints Ivuškāns/no Nacionālā kino centra arhīva

No "Straumes" kaķīša panākumiem pa tiešo ienirt jaunās sezonas teātra un kino darbos.

Producents, lektors un režisors Matīss Kaža ir visur un vienlaikus. Kā tīšām peldēdams pret straumi un bez latviešiem raksturīgā sērīgā "ko tad es" genofonda, viņš, par spīti saviem trīsdesmit, ir ieguvis respektablu vietu pašmāju un starptautiskajā kino un teātra industrijā. Jau sestdien, 20. septembrī, tikko atklātajā Dailes teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvos Matīsa Kažas iestudējums "Anarhista nejaušā nāve". Tas veidots pēc Nobela prēmijas laureāta, itāļu dramaturga, politiskā aktīvista Dario Fo un viņa sievas aktrises Frankas Rames 1970. gadā rakstītā politiskā farsa ar tādu pašu nosaukumu motīviem. 

… Pirms kāda laika caur centrālā policijas iecirkņa logu pratināšanas laikā izlēca kāds anarhists un nomira. Šī notikuma apstākļi vēl joprojām nav līdz galam atklāti. Tagad šai pašā iecirknī nonācis vietējais Maniaks, kurš pāris sekunžu laikā spējīgs iemiesoties dažādos personāžos, samulsinot pat vispieredzējušākos policijas darbiniekus. Kārtējā aizturēšana pārtop aizraujošā izmeklēšanā…

Kā ir strādāt Jaunajā zālē ar mazu skatītāju ietilpību?

M. Kaža: Esmu tur bijis tikai ekskursijā, neviens mēģinājums šajā zālē vēl nav novadīts. Tas būs tuvākajās dienās, šobrīd ir priekšstats par zāli kā tādu, jo tā vēl nav pabeigta.

Patiesībā tā ir standarta prakse, ka uz lielās skatuves tiec mēģinājumu posma beigās, līdz tam strādājot aptuvenības apstākļos.

Kā veicies ar izrādi, sadarbību ar aktieriem?

To veidot bija ārkārtīgi sarežģīti. Laiks, kurā mēģināt ar visiem aktieriem, bija ierobežots, neskatoties uz to, ka lielākajā daļā ainu visi ir iesaistīti. Tas bija un joprojām ir izaicinājums. Protams, arī pats žanrs (tas teātra mājaslapā formulēts kā maniakāla komēdija jeb politiskais farss. – Red.) ir grūts. Tātad – mēs strādājam ar politiska farsa materiālu, to adaptējot Latvijai, un, protams, vēl nezinām, kā skatītāji reaģēs uz tā humoru un izspēlētajām situācijām. Skaidrs, ka šis žanrs pieļauj spēli kā vienu no darba pamata elementiem. To cenšamies izmantot. Tas būs teātris, kas jau sākas visai absurdi un kļūst arvien neticamāks.

"Anarhista nejaušā nāve" ir rakstīta 1970. gadā. Kā saredzi darba aktualitāti šodienas Latvijā?

Domāju, tur ir divi aspekti. Pirmkārt, varam runāt par problēmām iekšlietu struktūrās visos laikos. Skaidrs, ka Dario Fo Itālijā tās bija citādākas. Bet arī šodien redzam, kā tiek pielietoti dažādi mehānismi šo problēmu paildzināšanai, lai nenonāktu līdz nekādam spriedumam. Citās lietās ātri atrod grēkāzi, lai tās noslēgtu, un vēl ir gadījumi, kuros parādās aizspriedumi un stereotipi, kuri valda iekšlietu struktūrās. Pēdējos mēnešus dzirdējām atbalsis no (elektroniskās) mūzikas festivāla "Terra", kurā policisti pievērsa pastiprinātu uzmanību nelatviešiem vai vismaz tādiem, kuri izskatās, ka viņi nav latvieši. Ir gana daudz iemeslu mūsu pašu zemē, kādēļ pievērsties šīm tēmām. Svarīgākais ir tas, ka līdzīgi kā Fo varoņiem latviešiem ir bail no atbildības. Visa luga ir balstīta tajā, ka dažādās hierarhijas pakāpēs cilvēki grib novelt atbildību uz kādu citu. Tā, man liekas, ir cilvēciska iezīme, ko tieši komēdijā ir interesanti apspēlēt. Otrs aspekts Fo oriģināldarbā netika izcelts – 

lugā ir Maniaks, kurš ierodas iecirknī un būtībā pakļauj to sava veida hipnozei, liekot visiem policistiem spēlēt dažādas teātra spēles un liekot noticēt apstākļiem, kādi patiesībā neeksistē. 

Sabiedrībā, manuprāt, ir daudz šādu harismātisku personu gan varas pozīcijās, kā mēs to redzam ASV, gan interneta, varētu teikt, tiktoka pagrīdes kontrakultūrā. Tur ir sludinātāji, kuri gana viegli noteiktos sabiedrības burbuļos ar savu pašpārliecību un runas spējām var pakļaut cilvēkus.

Izrādes žanrs ir "maniakāla komēdija". Šis trakā, daudzsejainā apjokotāja elements parādās arī tevis vadītā uzņēmuma "Trickster Pictures" nosaukumā. Pēdējos gados popularitāti ieguvis arī, piemēram, Džokera tēls Vākīna Fīniksa atveidē, iemiesojot tādu pašu haosa radītāju.

Jā, tas ir fascinējošs tēls. Mēs kaut kādā ziņā, protams, arī izrādē uzdodam jautājumu, kāpēc cilvēkiem ir šāda apsēstība ar šiem tēliem, kas ir tā saucamie āksti. Tie vienīgie var karalim pateikt patiesību, un viņiem par to nekas nav. Varbūt tās ir alkas pēc vienkārša tiešuma, centieni atrast pretstāvi pasaulē, kurā ir daudz politkorekta diskursa. Protams, radikālākās interpretācijās tāda tieša runāšana bez aplinkiem kādā situācijā, kur politikā būtu nepieciešama diplomātija, var novest arī pie kaut kā nepatīkama. Vairāku mēnešu garumā esam novērojuši, ka, atsaucoties uz mūsu izrādi, politikā drīzāk notiek histrioniska (dramatiska, teatrāla) performēšana jeb šī apsēstība ar sevi, dramatizējot dažādus dzīves notikumus.

Tavi kino un televīzijas darbi ir provokatīvi un nereti sociāli pielādēti. Vai ir nācies tādēļ dabūt pa mizu?

Īsti neko vairāk par nīgriem interneta komentāriem nav nācies saņemt. Es arī īpaši daudz nelasu, ko cilvēki tur raksta. Varbūt tur ir vairāk, nekā es zinu.

Kopš "Oskara" saņemšanas pagājis teju pusgads. Ko pašlaik dara "Straumes" kaķītis?

Godīgi sakot, cenšamies ar šo projektu darīt arvien mazāk. Notiek aktīvs darbs pie Ginta Zilbaloža jaunās animācijas filmas "Limbo", un visus radošos spēkus mobilizējam tam. "Straumi" turpina demonstrēt atsevišķos kinoteātros un Latvijas Televīzijā. Tūlīt tiks izdots prestižā ASV kino resursa "Criterion Collection" pārstāvēts "Straumes" DVD "Blu-ray" versijā. Sietlā, ASV, notiks arī filmas kino koncerts kopā ar simfonisko orķestri. Filma turpina savu dzīvi, bet mēs paši slēdzamies klāt "Limbo". Par šo jauno pilnmetrāžas animāciju es neko vēl nevaru pastāstīt, tā esam vienojušies. Bet ir zināms, ka tajā būs dzirdami nedaudzi dialogi un tā būs pieejama 2028. gadā. Arī "Limbo", tāpat kā "Straume", ir veidota animācijas programmā "Blender".

Latvija filmas "Oskaram" ir pieteikusi gana ilgi. Taču balvu ieguvām nevis ar pilnmetrāžas spēles vai dokumentālu filmu, bet tieši animācijas kategorijā. Kādēļ tā?

Tāpēc, ka neviena spēlfilma nav guvusi tik plašu pasaules rezonansi. "Straumei" tomēr palīdzēja vairāki faktori. Neierasts autora rokraksts, nav dialogu, plašai auditorijai draudzīgs stāsts. Es domāju, ja Gints Zilbalodis uztaisītu spēlfilmu, varbūt būtu iespēja ielauzties arī šajā kategorijā. Bet tur nepieciešams plašas mārketinga kampaņas atbalsts, lai vispār nonāktu balvas balsotāju redzeslokā. Stāsts nav tikai par labu filmu, bet arī par to, vai tai ir plaša rezonanse kinofestivālos, vai to izrāda ASV kinoteātros un tamlīdzīgi. Spēlfilmās mums nav neviena tik starptautiski pazīstama latviešu režisora, tur situācija ir daudz citādāka. Varbūt daudzi zina Lailu Pakalniņu, Viesturu Kairišu. Bet ne tādā izpratnē kā lielos Eiropas režisorus, piemēram, zviedru režisoru Rūbenu Ēstlundu ("Force majeure", "Skumju trijstūris", "Kvadrāts"). Animācijā ir Signe Baumane, Edmunds Jansons, Ilze Burkovska-Jakobsena. Viņu visu filmas ir starptautiski izplatītas un atpazīstamas.

Kopā ar Berlīnē dzīvojošo latviešu aktrisi Ivetu Poli esi strādājis jau iepriekš. Jūsu topošā spēles filma ar dokumentāliem elementiem "Es mīlu tevi, Leks Frīdmen!" stāsta par mūsdienīgu problēmu – vienkāršā cilvēka attiecībām ar ietekmīgām interneta slavenībām. Piemēram, viens no pašlaik bagātākajiem ASV raidierakstu veidotājiem ir Džo Rogans. Arī Lekss Frīdmens, pateicoties plašajām zināšanām par IT nozari un zinātni, kā arī doktora grādam, ir ieguvis autoritāti raidierakstu nozarē, viņu ikdienā klausās miljoniem lietotāju. Un kurš gan neticēs šādam cilvēkam, vai ne?

Jā, šī apsēstība ar mediju personībām ir interesanta. Šobrīd raidierakstu formāts ir populārs dažādās paaudzēs. Tas ir interesants, it kā ejot pretstatā mūsdienu domāšanas principam – ka viss ir kodolīgi, uzmanību piesaistoši, īsi – kā "Instagram" video. Raidierakstā ir it kā iedziļināšanās vairāku stundu garumā. Tad nu mums, atrodoties kaut kur starp ļoti īso un garo formātu, atkarība veidojas no abiem. Bet, jā, arī par Leksu Frīdmenu nav viennozīmīga viedokļa. Viņš it kā izvairās pārstāvēt konkrētu politisko nostāju, ir teicis, ka ir gatavs intervēt gan Zelenski, gan Putinu, pirms ASV vēlēšanām vēlējās intervēt gan Kamalu (Harisu), gan Trampu. 

Frīdmens apgalvo, ka ir par dialogu un mieru, bet tajā pašā laikā jājautā – par kādu cenu. Protams, viņš nav tāds vienīgais, kurš kaut kādā ziņā izmanto sabiedrības sašķeltību kā rīku, lai piesaistītu vairāk klausītāju. 

Īpaši ASV vidē, kur tas ir ļoti vērojams. Kaut kādā mērā par mediju personībām mēs vēstījām Nacionālā teātra izrādē "Nacionālais kanāls". "Anarhista nāvē" ir vairāk par kolektīvā, hipnotiskā sapņa efektu, kas tiek izspēlēts policijas iecirknī. Bet tas nenozīmē, ka mēs to nevaram paplašināt citos formātos. Piemēram, kāpēc Tramps ir tik populārs – jo viņš ir dramaturģiski, teiksim tā, dinamisks. Katru dienu kaut kas jauns, tas, nenoliedzami, ir izklaidējoši. Un ko tad darīt ar šīm personībām? Kā izvairīties no kolektīvās hipnozes, un vai izvairīšanās no tās nenozīmē pakļauties cita veida manipulācijām? Filma par Leksu Frīdmenu ir gan par varones apsēstību, gan tā ir viegla satīra par ASV. Iveta, izsekojot Leksa tēlu, nonāk saziņā ar dažādiem ASV komūnu pārstāvjiem. Mēs tādā ziņā parādām to Amerikas daļu, kas netiek tiražēta Holivudas filmās. Jo šī zeme ir patiešām milzīga. Izbraucot nelielai tās daļai, vienpadsmit štatiem, mēs pieredzējām, ka tā tiešām ir korporatīvo šoseju zeme. Ārkārtīgi daudz mazu, pilsētiņām pielīdzināmu vienību, kas sastāv no viena un tā paša, lai kur arī tu būtu. Ir viņu lielveikali, ir piepilsēta ar paneļu mājām. Tad reizēm ir sajūta, ka filmējam komēdiju, brauciena laikā dziļi izjutām, ka tradicionālais amerikāņu kino fokuss ir lielās pilsētas. Losandželosa, Čikāga. Pa vidu – milzīga valsts, kurā domā citādi un izpratne par kultūras notikumu ir cita. Tie ir tie balsotāji, kas piedalās vēlēšanās. Viņiem arī ir tiesības izteikties.

