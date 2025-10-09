Cilvēkiem ar vājiem nerviem neskatīties! Nofilmēta diva staltbriežu buļļu riesta cīņa, kur visticamāk viens no pretiniekiem tika nogalināts. Tad seksuāli noskaņots alnis riestā, kuru medniekam izdevās izsaukt no meža, kā arī sumbrs uz ceļa. Tāda ir daba ar tās likumiem, kas bieži vien ir ļoti brutāli!
Nogalināt – brutāla briežu buļļu cīņa, seksuāls alnis un sumbrs uz ceļa. Meža ziņas #16
Žurnāla Medības oktobra numurā par mežacūkām!
