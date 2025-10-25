Šogad aprit 25 gadi kopš dibināta Latvijas Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija (BLSDAA), kas jau 20 gadus, spītējot dižķibelei, pandēmijai un netālu notiekošajam karam, organizē vienu no Eiropā atzītākajām starptautiskajām briežaudzēšanai veltītajām zinātniskajām konferencēm, kā arī starptautisko Staltbriežu un dambriežu buļļu snieguma un ģenētiskās kvalitātes noteikšanas pasākumu. 

Ceturtdaļgadsimts ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz paveikto un satiktu domubiedrus, ar kuriem šis ceļš uzsākts.

Tieši šādā gaisotnē – darbīgā, izzinošā un ar atskatu uz padarīto – šogad no 21. līdz 24. jūlijam Mores pagasta Saulstaros notika konference un briežu vērtēšana. Pasākumu kopumā apmeklēja 97 dalībnieki no astoņām valstīm (Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas, Čehijas, Austrijas, Spānijas un Jaunzēlandes). Tika novērtēti 103 staltbriežu un 21 dambrieža vaislas buļļi pēc to ragu kvalitātes, pieredzes apmaiņas braucienā tika apmeklētas divas saimniecības, bet konferencē nolasītas astoņas zinātniskas lekcijas. Par vienu no pieredzes brauciena galamērķiem – saimniecību Zemitāni – jau varēja lasīt žurnāla Agro Tops augusta numurā, savukārt starptautiskās pieredzes apmaiņas nozīmību zinātnes un biznesa attīstības jomā aplūkosim šajā žurnāla numurā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē