Septembris. Staltbriežu baura laiks. Briežu govis sargā savu bulli un, tiklīdz draud kaut vismazākās briesmas, dod zīmi, un bullis pazūd biezajā krūmājā. Satumsušo mežu pieskandina briežu buļļa varenā balss. Viņš te vienīgais un īstais, kuram ir tiesības turpināt savu dzimtu. Taču kāzu svinības var pārtraukt mednieks, kurš cenšas iegūt savā dzīvē vērtīgāko trofeju. Turpat krēslā pavīd aļņu buļļa varenais siluets. Arī viņam ir riesta laiks, bet debesīs ieskanas pirmās zosu balsis. Kā medniekiem klājies šajā laikā?
Šoruden divas lieliskas trofejas medību dieviete Diāna piešķīrusi Zitai Leimanei, kura medī Slampes pagastā, Ozolnieku mednieku kolektīvā. Interesanti, ka abi medījumi, kas ir gan viņas pirmais lielākais kuilis, gan staltbriedis ar lielāko trofeju, nomedīti vienā vietā, no viena medību tornīša. Zita medī četrus gadus, un īsā telefona intervijā viņa stāsta: “Pirmo es nomedīju briedi. Iekārtojos medību tornītī pie akmeņu kaudzes. Tajā apkaimē jau vairākus gadus bija manīts vecāks briedis, ko bija nolemts nomedīt. Pati to vaigā nebiju redzējusi, tikai attēlos. Pēc gaitas man šķita, ka tas, ko redzu netālu no tornīša, ir tieši šis briedis. Viņš bija gauss un pārvietojās lēni. Galvu turēja zemu – viss, kā mācīja mednieku skolā. Protams, vai tas tiešām ir briedis, par ko runājām, vēl nezinu.
Vēl uz lauka bija iznācis arī patiešām jauns briedis – to labi varēja redzēt pēc dzīvnieka stāva un gaitas –, tāpēc man bija ar ko salīdzināt. Lai nu kā, nolēmu noskatīto briedi nomedīt. Atlika raidīt šāvienu, pēc kura briedis noskrēja metrus trīsdesmit.
Pēc kāda laika atkal devos uz to pašu medību vietu. Pētījām briežus, kas bija iznākuši no meža. Medījam selektīvi, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Bija iznācis briedēns ar praktiski vienu ragu. Otrs bija ļoti mazs un neattīstīts. Sākumā domāju – jāmedī. Taču tad saklausīju kādu skaņu, kas piesaistīja manu uzmanību. Pēkšņi ieraudzīju ļoti lielu mežakuili, kas, kā vēlāk izrādījās, svēra vairāk nekā divsimt kilogramu! Mūs šķīra nedaudz vairāk kā 83 metri. Tas bija praktiski turpat, kur iepriekš briedis!
Kuilis šķita kārdinošāks par briedi! Vēl kāds brīdis, lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir kuilis, un nospiedu sprūda mēlīti! Kuilis sabruka uz vietas! Viss patiesībā notika ļoti ātri! Kad piegāju klāt, izrādījās, ka tas ir teju brieža lielumā! Pat nesaprotu, kā mums divatā ar medību kolēģi to izdevās iecelt džipā, bet nevarējām sameklēt vēl kādu palīgu!”
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu