Tā notiks 15. maijā Rīgas 1. slimnīcā ar mērķi informēt sabiedrību par savlaicīgas asinsspiediena izmaiņu diagnostikas nozīmi un veselīga dzīvesveida lomu ikdienā.
Pasākuma laikā no plkst. 10 līdz 14 ikvienam interesentam bez maksas būs iespēja apmeklēt speciālistu lekciju un izmērīt asinsspiedienu kardiologu uzraudzībā. "Rūpes par sirds veselību sākas ar informētību un vienkāršiem profilakses soļiem. Asinsspiediena mērīšana aizņem tikai dažas minūtes, taču tā var sniegt ļoti nozīmīgu informāciju par cilvēka veselību," norāda slimnīcas Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas vadītāja, interniste un kardioloģe Evija Zālīte.
Pasākuma laikā bez maksas būs iespēja veikt asinsspiediena mērījumu pie speciālistiem un apmeklēt izglītojošu lekciju, kuru vadīs kardioloģes Ketija Grīnberga un Evija Zālīte. Lekciju laikā speciālisti skaidros, kāds ir normāls asinsspiediens, kādi faktori to ietekmē un kā ikdienā rūpēties par sirds un asinsvadu veselību.
Savukārt Jelgavas klīnikas teritorijā 15. maijā no pulksten 10 līdz 14 norisināsies Veselības diena, kas tiek organizēta sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par veselības profilaksi un sniegt iespēju bez maksas pārbaudīt svarīgus veselības rādītājus. Notiks asinsspiediena mērīšana ar individuālām rekomendācijām, cukura līmeņa noteikšana asinīs, būs iespēja veikt arī bioimpedances mērījumus, kas ļauj noteikt ķermeņa sastāvu, kā arī auguma mērījumus, piedalīties reibuma briļļu stafetē, kas palīdz izprast alkohola ietekmi uz koordināciju un reakciju. Tāpat būs iespēja veikt spirometrijas mērījumus, lai novērtētu plaušu veselību.
Paaugstināts asinsspiediens bieži norit bez izteiktiem simptomiem, tādēļ cilvēki par šo veselības problēmu nereti uzzina novēloti. Regulāra asinsspiediena kontrole ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un novērst nopietnākas sekas nākotnē. Pasaules hipertensijas diena tiek atzīmēta katru gadu 17. maijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu