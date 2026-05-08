Lai stiprinātu konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgos, AS "Smiltenes piens" šā gada aprīlī iegādājusies 99,949% AS "Cesvaines piens" akciju.
Darījuma summa ir konfidenciāla informācija, ko puses vienojušās neizpaust.
Pirkums ietver preču zīmju CESVAINE, SIERA NAMS un CIBA iegādi. Visi zīmoli un sortiments tiks saglabāts. AS Cesvaines piens sola turpināt ražot izcilus sierus, attīstīt sortimentu un modernizēt ražošanas tehnoloģijas.
Armands Kovaldins, AS Smiltenes piens padomes priekšsēdētājs: "Šis vēsturiskais darījums būtiski nostiprinās AS Smiltenes piens konkurētspēju Baltijas reģionā un pavērs plašāk durvis uz jauniem eksporta tirgiem Eiropā un visā pasaulē. Apvienojot divu spēcīgu piena pārstrādes uzņēmumu pieredzi, radām jaudīgu sinerģiju. Tā ļaus vēl vairāk stiprināt abu uzņēmumu zīmolus, paplašināt produkcijas klāstu un daudz dinamiskāk reaģēt uz globālā tirgus izaicinājumiem, vienlaikus kāpinot ražošanas efektivitāti un optimizējot piegādes ķēdes. Īpašs paldies stratēģiskajiem finanšu partneriem Luminor Latvija, ALTUM un FlyCap. Šo finanšu institūciju vēlme atbalstīt vietējo biznesu ir spēcīgs un pozitīvs signāls visai Latvijas tautsaimniecībai."
"Cesvaines piena pārņemšana ir stratēģiski nozīmīgs solis uzņēmuma izaugsmē – tā ļauj paplašināt ražošanas jaudas, optimizēt procesus un veidot vēl konkurētspējīgāku, ilgtspējīgu pārtikas ražošanu. Atbalstot šādus darījumus, mēs veicinām ne tikai konkrēta uzņēmuma attīstību, bet arī visas Latvijas pārtikas pārstrādes nozares konkurētspēju un vietējo zīmolu attīstību," norāda Ilze Zoltnere, Luminor bankas Korporatīvā departamenta vadītāja.
"Šis darījums ir interesants piemērs arī citiem uzņēmējiem, demonstrējot attīstības darījumu struktūru iespējas. Tā īstenošanā izmantoti divi Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instrumenti ar ALTUM iesaisti – Luminor bankas aizdevums kapitāldaļu iegādei, kas tiek nodrošināts ar ALTUM garantiju, kā arī iespējkapitāla finansējums no 5. paaudzes fonda, ko pārvalda FlyCap un kas piedalās darījumā kā investors. Eiropas fondu atbalsts kalpo kā katalizators, nodrošinot nepieciešamā finansējuma pieejamību šāda mēroga darījuma īstenošanai", teic Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs.
Uzņēmumā norāda, ka visbūtiskākais ir fakts, ka Cesvaines piens un Smiltenes piens paliek 100% Latvijas kapitāla uzņēmumi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem