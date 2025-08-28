Masīvais Krievijas dronu un raķešu uzbrukums, kam aizvadītajā naktī bija pakļauta Kijiva, grauj ASV prezidenta Donalda Trampa centienus miera labā, ceturtdien platformā "X" pauda ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs.
"Pagājušajā naktī Krievija veica otru lielāko gaisa uzbrukumu visā kara laikā, izmantojot 600 dronus un 31 raķeti. Mērķi? Nevis karavīri un ieroči, bet Kijivas dzīvojamie rajoni - tika uzspridzināti civilie vilcieni, ES un Lielbritānijas misiju biroji un civiliedzīvotāji," norādīja diplomāts.
Viņš arī publicējis fotogrāfijas, kurās redzamas krievu triecienos sagrautās mājas.
"Šie šausminošie uzbrukumi apdraud mieru, pēc kā tiecas ASV prezidents,"
norādīja Kellogs.
Krievijas masīvajā dronu un raķešu triecienā Kijivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 19 cilvēki, nodarīti postījumi daudzām ēkām, arī ES misijas un Britu padomes birojiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.