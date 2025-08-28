Trešdien apšaudē Marijas pasludināšanas katoļu skolā Mineapolisā nogalināti vismaz divi skolēni un ievainoti 17 cilvēki, no kuriem 14 ir bērni, paziņojusi policija.
Amatpersonas informē, ka miris arī uzbrucējs, viņš izdarījis pašnāvību. Viņš dievkalpojuma laikā caur skolas logiem atklāja uguni uz solos sēdošajiem bērniem, sacīja Mineapolisas policijas priekšnieks Braiens O’Hara.
ASV un starptautiskie mediji vēsta, ka šāvējs bijis transpersona vārdā Robins Vestmans, kurš iepriekš legāli mainījis vārdu.
Viņa izmantotajos ieročos atrasti naida uzraksti, bet izmeklētāji pārbauda arī manifestu, kurā redzamas atsauces uz iepriekšējiem masu šāvējiem un pret ebrejiem un katoļiem vērsti izteikumi. Federālie dienesti notikušo izmeklē kā iespējamu naida noziegumu un terorisma aktu.
"Es lūdzos par bērniem un skolotājiem, kuru pirmo skolas nedēļu aptumšojis šausminošais vardarbības akts," sociālajā tīklā "X" rakstīja Minesotas gubernators Tims Volcs.
Pašlaik turpinās izmeklēšana.
