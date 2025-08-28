Ārstu konsultāciju cenas Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) no 1. septembra tiks paaugstinātas par desmit eiro, vēsta 360TV Ziņas. Kā liecina kādas lietotājas ieraksts vietnē "X", slimnīca šādu paziņojumu nosūtījusi īsi pirms plānotās vizītes.
Slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva skaidroja, ka lēmums pieņemts, veicot tirgus izpēti un pielīdzinot cenas vidējām tirgus līmenim. Vērā ņemta arī inflācija un citi faktori, piemēram, ārstniecības izmaksu palielināšanās. Līdz šim ārstniecības izmaksu palielināšanās daļēji tikusi apmaksāta no slimnīcas resursiem.
Piemēram, sertificēta ārsta konsultācija no 1. septembra būs pieejama par 70 eiro iepriekšējo 60 eiro vietā, bet profesora konsultācijas cena paaugstināsies no 80 uz 90 eiro.
Kopumā PSKUS maksas pakalpojumu cenrādī ietilpst aptuveni 10 000 dažādu pakalpojumu un manipulāciju, un pēdējoreiz tas ticis pārskatīts pirms diviem gadiem.
Jauntēva arī norādīja, ka, ņemot vērā kopējo finansējuma situāciju veselības aprūpes nozarē, konsultāciju cenas paaugstināšana ir viens no risinājumiem pakalpojuma nepārtrauktības un kvalitātes nodrošināšanai.
Slimnīcā pagaidām neņemas prognozēt, vai šāda maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšana varētu tikt veikta, piemēram, ikgadēji, jo tas esot atkarīgs no vairākiem faktoriem.
PSKUS atvainojas pacientiem par sagādātajām neērtībām.
Ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, kas stāsies spēkā 1.septembrī, varēs iepazīties slimnīcas mājaslapā.
