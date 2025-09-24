Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (IAUI) no nākamā gada 1. aprīļa tiks pievienota Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Inspekcijas uzturēšanai no nodokļu maksātāju naudas gadā tiek tērēts vairāk nekā viens miljons eiro. Darbu nākamgad zaudēs arī inspekcijas priekšniece Signe Birne, kura šajā amatā ir vairāk nekā divdesmit gadus.
Pašlaik Latvijā azartspēļu nozari uzrauga divas Finanšu ministrijas (FM) pārraudzībā esošas iestādes. IAUI nodrošina normatīvo aktu ievērošanu azartspēļu jomā, veic azartspēļu organizētāju licencēšanu un uzraudzību, savukārt VID funkcijas saistītas ar nodokļu administrēšanu un kontroli attiecībā uz tiem komersantiem, kas organizē azartspēles, loterijas un izlozes Latvijā. Šāda uzraudzības sistēma radot papildu noslodzi abām iestādēm. IAUI un VID funkcijas daudzviet pārklājas, jo abas iestādes pieņem lēmumus par tīmekļa vietņu piekļuves ierobežojumiem, veic novērošanu darbības vietās, izvērtē licenču piešķiršanu, nodrošina nodokļu un citu maksājumu uzraudzību, analizē riskus un īsteno pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. FM norāda, ka iestāžu apvienošana mazinās dublējošo procesu skaitu.
Ministrijas ieskatā, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkciju nodošana VID ļaus arī nodrošināt efektīvāku pirmstiesas apstrīdēšanas kārtību VID, tādējādi potenciāli samazinot tiesu noslodzi – izložu un azartspēļu jomā pieņemto amatpersonas lēmumu varēs apstrīdēt VID ģenerāldirektoram un pēc tam pārsūdzēt administratīvajā tiesā, tādējādi nodrošinot lielāku kontroli iestādes iekšienē. Apvienojot uzraudzības un finanšu kontroli vienā iestādē, tiks mazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, jo informācija un dokumenti būs jāiesniedz tikai vienā institūcijā.
Valdība vakar apstiprināja rīkojumu, ar kuru Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieci Signi Birni nākamgad 27. martā atbrīvos no amata.
IAUI darbu sāka 1998. gadā. Kā liecina publiskotās valsts amatpersonu deklarācijas, Signe Birne inspekciju vada jau kopš 2002. gada. Deklarācijā lasāms, ka, piemēram, 2003. gadā viņas alga gadā bija 11 431,76 lati (16 265,87 eiro jeb mēnesī vidēji 1355 eiro). Desmit gadu laikā Signes Birnes atalgojums audzis divkārt – 2015. gadā tas kopā bijis 27 655,61 eiro (vidēji 2304 eiro mēnesī), bet 2024. gadā – 63 775,90 eiro (vidēji 5314 eiro mēnesī). 2023. gadā tas bijis vēl lielāks – 65 585,59 eiro (vidēji 5465 eiro mēnesī).
Inspekcijas priekšnieces mēnešalga gan noteikta 4400 eiro, taču kopējā atlīdzība valsts iestāžu darbiniekiem var būt (un ir) lielāka, jo tie saņem arī piemaksas, prēmijas, naudas balvas.
Informācija par 2025. gada budžetu Valsts kases mājaslapā liecina, ka Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izdevumi šogad plānoti 1 053 501 eiro, no kā atlīdzībām kopā iztērēs 845 823 eiro.
