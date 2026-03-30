Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien paziņojis, ka daži Ukrainas partneri lūguši ierobežot uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, ņemot vērā pasaules enerģētikas krīzi.
Preses konferencē pēc vizītes Tuvajos Austrumos uz kāda žurnālista jautājumu par enerģētiskā pamiera perspektīvām, ko esot ierosinājusi Ukraina, Zelenskis atbildēja: "Pēc šādas pasaules mēroga enerģētiskās krīzes mēs patiešām saņēmām signālus no dažiem mūsu partneriem par iespējamo vedu, kā samazināt mūsu atbildes pasākumus pret Krievijas Federācijas naftas un enerģētikas sektoru."
Viņš neprecizēja, par kuriem tieši partneriem ir runa. Iepriekš viņš vairākkārt lietoja šo apzīmējumu attiecībā uz ASV, kas cenšas kompensēt naftas trūkumu pasaules tirgos, ko izraisījusi Hormuza šauruma bloķēšana Irānas kara rezultātā.
"Vēlreiz uzsveru, ja Krievija ir gatava neuzbrukt Ukrainas enerģētikai, mēs neatbildēsim ar uzbrukumiem viņu enerģētikai,"
norādīja Zelenskis.
Viņš arī paziņoja, ka Ukraina ir gatava noslēgt pamieru Lieldienu periodā, ja šādu priekšlikumu atbalstīs Krievija.
"Mēs esam gatavi uguns pārtraukšanai Lieldienu laikā. Manuprāt, ja godīgi, normāli cilvēki, kas ciena dzīvību, runā par uguns pārtraukšanu uz visiem laikiem, nevis uz dažām dienām. Bet mēs, protams, esam gatavi jebkuriem kompromisiem, izņemot kompromisus uz mūsu cieņas un suverenitātes rēķina," piebilda Ukrainas prezidents.
Ukraina veikusi triecienu Krievijas dronu ražošanas centram
Ukraina Krievijā Rostovas apgabalā veikusi dronu triecienu Taganrogai, kas ir svarīgs dronu ražošanas centrs, pirmdien vēsta vietējie mediji, atsaucoties uz aculieciniekiem.
To, ka noticis dronu trieciens, apstiprināja arī vietējās amatpersonas.
Taganrogā atrodas lidmašīnu rūpnīca un divas rūpnīcas, kas ražo dronus un dronu daļas.
Pretgaisa aizsardzības operācija, lai atvairītu dronu triecienu, Taganrogā un tās apkārtnē ilga vairākas stundas, pastāstīja aculiecinieki.
Dronu trieciens veikts arī Rostovas apgabala Miļļerovas rajonam - apvidum, no kura Krievijas bruņotie spēki regulāri veic dronu triecienus Ukrainai.
Dronu triecienā Taganrogā viens cilvēks gājis bojā un astoņi ievainoti, pavēstīja vietējās amatpersonas.
Nogāžoties dronu atlūzām, pilsētā aizdegušies vairāki dzīvojamie nami un automobiļi, nodarīti postījumi skolas ēkai.
Postījumi nodarīti 12 daudzdzīvokļu namiem, 27 privātmājām un trim vārdā neminētiem uzņēmumiem, paziņojušas vietējās varasiestādes.
Sirskis: Ukrainas pretgaisa aizsardzības lidrobotu efektivitāte pieaugusi par 55%
Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis pirmdien paziņojis, ka Ukrainas lidrobotu pārtvērēju efektivitāte salīdzinājumā ar februāri pieaugusi par 55%.
Sirskis piebildis, ka Ukraina izdara secinājumus no pēdējiem krievu uzbrukuma lidrobotu masveida uzlidojumiem.
"Pretinieks maina taktiku, mēs attiecīgi adaptējam savas darbības un izstrādājam jaunus efektīvus pretdarbības veidus," norādīja ģenerālpulkvedis.
Viņš pavēstīja, ka kopš pavasara sākuma ukraiņu lidroboti pārtvērēji iznīcinājuši vairāk nekā 2300 krievu gaisa mērķu un ka visefektīvākie ir pašas Ukrainas ražotie bezpilota lidaparāti.
