Uzaicinājuma vēstules valsts apmaksāta krūts un dzemdes kakla vēža skrīninga veikšanai iespējams saņemt elektroniski, izveidojot e-adresi portālā "Latvija.lv"
"Elektroniski saņemtais uzaicinājums neatšķiras no papīra vēstulē sūtītā. Pēc tā saņemšanas uzreiz var sazināties ar izvēlēto ārstniecības iestādi un veikt pierakstu. To ieteicams neatlikt uz vēlāku laiku, jo regulāras profilaktiskās pārbaudes ļauj pārliecināties par savu veselības stāvokli," skaidro NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Baiba Bērziņa.
Elektroniski saņemtais uzaicinājums nav jādrukā, ja pārbaudi veic pie ārsta, kurš sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus. Savukārt, ja pārbaudi veic pie maksas speciālista, tad vēstule jāuzrāda digitālā formā vai jāizdrukā.
Plānots, ka nākotnē informācija par saņemtajām uzaicinājuma vēstulēm sievietēm tiks nosūtīta arī jaunajā E-veselības iedzīvotāju portālā, kurš šobrīd ir izstrādes procesā un ar kura prototipu ikviens Latvijas iedzīvotājs var iepazīties "www.teste.lv". Tikmēr elektroniskai informācijas saņemšanai ir pieejama e-adrese.
Pērn sievietēm nosūtīti vairāk nekā 184 tūkstoši vēstuļu dzemdes kakla profilaktiskās pārbaudes veikšanai, no kurām 19% vēstuļu nosūtītas uz e-adresi. Krūšu skrīninga veikšanai kopumā nosūtīti vairāk nekā 133 tūkstoši vēstuļu, no kurām elektroniski nosūtīti 12%.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu