Kā jau ierasts, nedēļas nogalē gaidāmi daudzi interesanti notikumi, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
11. oktobrī 10–16 Valmierā norisināsies tradicionālais Simjūda gadatirgus, kas jau izsenis Vidzemē ir viens no pēdējiem lielajiem tirgiem pirms ziemas atnākšanas, tāpēc piedāvājums solās būt bagātīgs. Piedalīsies ap 350 tirgotāju, piedāvājot gan veselīgus, saldus un sāļus gardumus: maizi, medu, zivis, marinējumus, kūkas u.c., gan amatnieku izstrādājumus un stādus.
Tirgus Valmierā rīkots jau kopš viduslaikiem, vēlāk augot un attīstoties ar īpašo Simjūda vārdu. Tādējādi tas ir viens no senākajiem Vidzemē. Tirgus čalas sajauksies ar leijerkastes mūziku, leijerkastniekam muzicējot dažādās vietās Rīgas ielā. Viena no viduslaiku tirgus iezīmēm bija arī cirka priekšnesumi, un šoreiz Valmierā sagaidīs mīms. Ģimenes ar bērniem 11:00 Vecpuišu parkā varēs noskatīties muzikālu pirmizrādi Ražas ritmi. Bet 12:00 ikviens varēs gūt noderīgas zināšanas zāļzines Zeltītes Kavieres meistarklasē Katram sava tēja.
Tirgus norisināsies Rīgas ielā, posmā starp Kārļa Baumaņa un Limbažu ielu, kā arī Vecpuišu parkā.
11. oktobrī no 12:30 Slampes kultūras pilī amatierteātru festivāls Neierastās LECības. Piedalās Slampes kultūras pils amatierteātris Spārni un viņu draugi no citiem amatierteātriem. Festivāla noslēgumā tiks noskaidrots, kurš amatierteātris kļūs par Neierastāko LECībnieku 2025. Ieeja bez maksas.
11. oktobrī 10–16 Skandi Motors salonā Lielirbes ielā 32 Rīgā norisināsies lielais Skandi Motors Testu dienu pasākums, kurā interesenti aicināti izmēģināt pilnu automašīnu Hyundai,Nissan un Škoda klāstu. Dalība pasākumā bez maksas, un ikviens interesents tiek aicināts rezervēt testa braucienu jau laikus. Pasākuma programmā aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem.
11. oktobrī 11:00 Mārupes kultūras namāSenioru dienai veltīts pasākums Nāk rudentiņis. Būs teātra izrāde, un muzicēs senioru ansamblis Pīlādzis. Par balles mūziku rūpēsies grupa Mazā ģilde. Līdzi jāņem groziņš. Dalība bez maksas.
11. oktobrī 13:00 Zaļenieku kultūras namā Jelgavas novada Grāmatu svētki. Piedalīsies rakstniece Džena Andersone un TV režisore un rakstniece Virdžīnija Lejiņa. Būs iespēja piedalīties tradicionālajā grāmatu maiņas akcijā Lasītājs dāvina lasītājam, kā arī grāmatu izlozē. Svētkus kuplinās Zaļenieku pagasta amatiermākslas kolektīvi: sieviešu koris Zaļuguns un tautas deju kolektīvi Lustīgais un Zaļaisdancis. Ieeja bez maksas.
12. oktobrī 10–14 Čiekurkalna krustcelēs Rusova ielā 9 Rīgā Latvijas mājražotāju tirdziņš. No rudens tie notiks katru svētdienu, lai regulāri piedāvātu Rīgas kundēm svaigus lauku labumus un labākās preces. Katra mēneša pirmajā tirdziņā piedalīties aicināti senlietu un lietoto mantu tirgotāji.
