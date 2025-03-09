45. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (3., 4.11.) novāc koku lapas no vietām, kur tās traucē. Laista telpaugus.
- Augļu dienā (5.11.) iestāda vai pierok augļu koku stādus. Skābē kāpostus un nododas citiem augļu un dārzeņu pārstrādes darbiem.
- Sakņu dienās (7., 8.11.) apstrādā un mēslo zemi. Stāda kokus un krūmus.
- Ziedu dienā (9.11.) stāda pavasara sīpolpuķes. Sakārto un liek glabāšanā pašu vāktās puķu sēklas.
Pārdomas
Novembris ir klāt. Tā atnākšanai var būt dažādi scenāriji. Gadās, ka tas, kā pienākas vēlā rudens mēnesim, iesākas ar salnām, lietiem un slapju sniegu. Tad, par gaidāmo uzzinot laika ziņās, visi darbi tiek cik vien ātri iespējams paveikti. Kas vācams, novākts, kas stādāms, iestādīts, kas pierokams, pierakts utt.
Taču tas var atnākt arī tā mīlīgi, kā šarmants blēdis ar siltu un saulainu laiku, nenobirušām koku lapām, vēl ziedošām rudens puķēm. Ir jauki izbaudīt rudens burvību arī novembrī. Taču nevajag ļauties ilūzijām un atlikt darbus. Katra jaukā, bet īsā vēla rudens diena jāizmanto racionāli, nevajag cerēt, ka tā būs ilgstoši. Jānovāc gan rutki, gan mārrutki, gan vēlie kāposti un pārējais, kas atrodas uz lauka un kam zināms pielietojums. Kas glabājams, tas glabājams, kas kompostam, tas kompostam. Jāiestāda koki, ziemas ķiploki un pavasara sīpolpuķes. Jānovāc lapas no parādes zālājiem. Jāsagādā aizsargmateriāli augu piesegšanai. Jāizvāc un jāiztīra siltumnīcas. Jāapstrādā augsne. Jo līdz Mārtiņiem taču visam jābūt padarītam, tā vēsta ticējumi. Nav jau tik traki, gan arī pēc tiem vēl būs jaukas dienas, lai padarītu kaut ko agrāk neiespētu, bet kavēties arī nevajag.
Novembris
