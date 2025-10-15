Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šīs nedēļas žurnālā viesojamies pie aizputnieces Ināras Pētersones, kura jau 40 gadus par savām sirdspuķēm sauc mārtiņrozes. Ināras un viņas vīra Valda privātmājas dārzā aug ap pusotra tūkstoša šo košo stādu.
Vēl jaunākajā numurā lasiet:
- Kā atjaunot vecus ceriņus
- Vīģu raža tepat Latvijā! Ar padomiem dalās Reinis Dirnēns no Liepājas
- Elektroniskais paraksts - vai spēkā ārvalstīs?
- Vai veterinārārsts var atteikt mājdzīvnieka eitanāziju
- Kur pārbaudīt akas ūdens kvalitāti
- Kā pagrabu padarīt sausu
- Būvējam ķemertiņu - soli pa solim
- Sātīgas zupas vēsam laikam - 5 receptes
- Augstas intensitātes lāzerterapija - ko tā ārstē?
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.