Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Tajā viesojamies Bauskas novada "Senlejās" pie Līgas un Jura Burmasiem. Saimnieku audzētās deserta vīnogas pārsteidz ar saldumu un sulīgumu un noteikti ir pārākas par veikalos nopērkamajām ievestajām ogām. Līga un Juris stāsta gan par vīnogu audzēšanu, gan dažādām vīnogu šķirnēm.
Vēl žurnālā lasiet:
- Izaudzē banānus istabā
- Vai var nodot balzama pudeles
- Vai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt pansionātu novada iedzīvotājiem
- Kā pievienot kamīnu dūmenim
- Pagarinātājs - kas jāņem vērā izvēloties un lietojot ikdienā
- Kā saglabāt pētersīļus ziemai
- Ķiploki ēdienos - 6 receptes
- Rudens krāsu terapija pirtī. Par krāsu spēku un enerģiju stāsta pirtniece Ilga Gavare
- Acī iekļuvis svešķermenis - kā rīkoties?
