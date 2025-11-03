Ķiploki vīrusu laikā strādā kā lieliski dakteri. Taču ar savu specifisko asumiņu un smaržu tie piestāv ļoti daudziem ēdieniem, tajā skaitā ātri pagatavojamām karstmaizītēm.
Sastāvdaļas
- 2 čabatas
- 140 g mīksta sviesta
- 4–6 ķiploka daivas
- sauja pētersīļu
Pagatavošana
Maizi pārgriež gareniski uz pusēm. Saspiež ķiploku, sasmalcina pētersīļus. Nelielā eļļas daudzumā 2 minūtes apcep maizi ar garozas pusi, līdz tā kļūst kraukšķīga. Sieru smalki sarīvē.
Bļodā samaisa sviestu, sieru, ķiplokus un pētersīļus, pārziež uz maizes pusēm.
Pusstundu pirms pasniegšanas maizi apcep cepeškrāsnī, līdz tā kļūst viegli zeltaina. Ļauj nedaudz atdzist. Pēc tam sagriež biezās šķēlēs.
